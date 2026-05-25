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【唐綺陽星座運勢週報5/25-5/31】本週諸星合相天王星，凸顯人際關係議題，與人相關的問題需多花心力磨合，學習打破舊有認知，以嶄新的自我去應對各種變化。金星與木星在巨蟹座，嘉惠水象星座者，帶動人緣桃花提升，巨蟹星座者宜把握吉星能量，多表達自己的意見，對未來做討論與計畫。星象影響：諸星合相天王星、金星木星在巨蟹。十二星座各別影響牡羊：當心火能量引發傷害，感情要避免小事變吵架雙子：年輕協力單位狀況多，感情應對另一半更多包容射手：樂觀中也要注意有差錯，感情當心陷入三角關係水瓶：合作關係變數多應平常心，感情要照顧對方心情金牛：工作要防範空頭支票，感情享受於浪漫曖昧中處女：須隨時待命配合需求，感情霸氣一點能展現魅力天秤：動腦發想期多保持彈性，感情成敗關鍵在口才天蠍：放慢腳步耐心等待結果，感情較被動需明確表態巨蟹：凡事順利有年輕貴人，感情主動出擊攻無不克獅子：菁英型貴人協助集思廣益，感情務實才有安全感魔羯：與人配合便能點石成金，感情有更進一步的機會雙魚：在擅長領域耕耘有進度，感情日常磨合多點討論