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休士頓太空人隊台灣強投鄧愷威，在24日對戰芝加哥小熊隊的比賽中繳出本季代表作。鄧愷威主投6局僅被敲出2支安打，無失分並送出6次三振，帶領太空人以3：0完封對手，順利摘下本季第3勝，防禦率更下探至2.19。球評謝岱穎受訪時表示，過去棒球界就對太空人隊強大的「投手再生工廠」改造實力讚譽有加，前一位培養出來的強投就是弗蘭柏·瓦德茲（Framber Valdez），如今鄧愷威也在這裡投出一片天。謝岱穎指出，鄧愷威過去在舊金山巨人隊時期，雖擁有頂級的個人天賦，包括傲視大聯盟的橫掃球（Sweeper）位移、平均水準以上的直球與具備優異尾勁的伸卡球，使他在小聯盟時期便維持極高的三振率，但長久以來飽受「控球不穩」與「保送率過高」的困擾，導致他難以拉長局數。然而，鄧愷威在休賽季選擇不參與世界棒球經典賽（WBC），專注投入春訓並轉戰太空人後，表現煥然一新。謝岱穎分析，鄧愷威當初轉隊就是看準太空人對投手改造的卓越實績，如今透過太空人投手發展團隊的精準調教，鄧愷威已能更有效地發揮其球種優勢，並將控球調整至穩定水準，這場6局好投即是數據化下的最佳印證。提到太空人的投手改造能力，謝岱穎點名目前效力於巨人隊的左投瓦德茲即為最具代表性的成功案例。瓦德茲過去在控球上亦存在極大隱憂，曾一度面臨投不滿兩局便送出保送的困境；但在太空人投手養成計畫的洗禮下，瓦德茲不僅脫胎換骨，更一度成為太空人隊王牌先發，多次在賽揚獎票選中獲得肯定。太空人隊以改造「控球不佳但具備優異天賦」的投手而聞名，如今鄧愷威的破繭而出，無疑是該球隊體系再次成功「再生」投手的最新案例。對於鄧愷威而言，在放棄WBC以換取更完整春訓發展的決定下，如今在太空人體系內展現的身手，不僅證明了當初轉隊抉擇的正確性，也為他未來的旅美生涯開啟了全新的篇章。