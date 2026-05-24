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2026 年六都電動機車補助方案一次看

▲台北市2026年電動機車補助方案一覽。（圖／台北市政府環保局）

▲桃園市電動機車補助計畫有「外送騎士」與「守望相助隊」等多元專案。（圖／桃園市政府）

▲台南市2026年電動機車補助方案一覽。（圖／台南市政府）

▲高雄市2026年電動機車補助方案一覽。（圖／高雄市政府）

電動補助策略轉向！SMAT：降低日常成本為新趨勢

2026 年六都電動機車補助方案正式出爐，各地方政府持續加碼推動運具電動化，不只延續原有購車補助，也擴大針對家庭、青年、外送員與商用族群推出新方案。台灣智慧移動產業協會（SMAT）指出，若搭配中央與地方補助，台北市最高補助金額已達 5 萬 9,300 元，創下新高；而台南市中低收入戶部分，最高補助金額則高達 6 萬 6,200 元。一般民眾最高補助 4 萬 9,300 元（含中央補助），低收、中低收入戶最高可領 5 萬 9,300 元。推出「袋鼠方案」，育有 12 歲以下子女家庭再加碼 8,000 元。首度新增 8,000 元電池資費補助。汰換出廠滿 10 年以上老舊燃油機車，可領 3,600 元獎勵金或 1 年 TPASS 月票補助。汰舊換新最高補助 3 萬 9,600 元（含中央補助）。推出「早鳥方案」加碼補助。「雙汰舊」最高加碼 1 萬 9,000 元。「雙汰舊」為淘汰 2 輛老舊機車並新購 1 輛電動機車。最高補助 4 萬 5,300 元。擴大青年、婦幼、青壯與原住民族群適用範圍。首度納入「外送騎士」與「守望相助隊」補助。全台首創「銷售電動機車獎勵金」，傳統機車行每賣 1 輛電動機車，可獲 500 元獎勵。最高補助 3 萬 1,500 元。推出「兒童專案」，育有 12 歲以下子女家庭可再加碼 3,000 元。最高補助 3 萬 200 元，補助擴及物流與商用用途。外送員完成 100 件接單，可再申請 3,000 元獎勵。提供輕型 3,600 元與重型 7,200 元電池月租補助。最高補助 4 萬 5,500 元。青年、醫護與家長族群最高加碼 2 萬元。依單、雙電池車款分別給予 3,600 元與 7,200 元補助。持續擴大商用與多元族群補助範圍。今年電動機車的補助重點首度從「購車」延伸至「養車」的使用階段，六都之外的新竹市今年也加碼 2,000 元充換電費補助。SMAT 分析，今年各縣市補助不再只是比拚購車金額，而是逐步轉向降低日常使用成本，希望進一步提升民眾換購意願與市場滲透率。