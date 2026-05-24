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美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）周末訪問印度，與印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行會談，雙方討論了中東局勢、貿易、簽證、海上安全以及能源供應等議題；與此同時，盧比歐也預告過去48小時內關於荷姆茲海峽局勢的解決方案框架已有所進展，宣稱未來幾小時可能傳出好消息。美國總統川普23日宣布，美國、伊朗與多個波斯灣國家之間的和平協議已大致完成談判，協議的最終細節和方案目前正在討論中，並將很快公佈，但川普並未透露更多細節。他表示，他已與沙烏地阿拉伯、阿聯酋、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦和巴林的領導人進行了通話，並分別與以色列領導人進行了會談。美媒Axios引述一名美國官員說法披露，協議內容包括延長60天停火，荷姆茲海峽將在停火期間重新開放，伊朗可自由出口石油，美伊雙方針對限制伊朗核計畫展開談判。根據法新社報導，盧比歐在印度新德里向媒體表達，雖然尚未取得最終結果，但已經有了顯著進展。「我認為也許在接下來幾個小時內，全球將會聽到一些好消息。」盧比歐強調，這份協議將開啟一個最終能達到川普總統希望達到的目標，那就是一個不再需要害怕或擔心伊朗核武的世界。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社報導稱，根據美伊談判的草案條款，荷姆茲海峽不會恢復戰前狀態，但同時也提到，船舶交通量將恢復到先前的水平。