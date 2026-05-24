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矽光子概念股全新（2455）近期受到投信、自營商買單挹注，股價表現強勁。此外，不少外資調升目標價，最高上看504元。全新第一季營收為新台幣9.59億元，季減0.03%、年增20.87%；毛利率 38.09%，營業淨利率23.63%；歸屬母公司稅後淨利1.95億元，季增0.62%，年增24.03%，每股盈餘（EPS）1.06元。累計前4月合併營收12.78億元，年增24.68%。公司表示，目前光電子客戶訂單穩定增加，800G接收端產品出貨有望倍增，下一代1.6T產品也已完成驗證並進入量產階段，且磷化銦 (InP) 基板仍面臨供應短缺，市場看好後續有望迎產業鏈漲價效應。展望第二季，法人認為隨微電子產品進入出貨旺季，營運動能將持續延續；惟資料中心相關產品仍受磷化銦（InP）基板供應管制影響，出貨成長受到一定限制。預估光電子業務比重將隨美系客戶 200G PD 開始小量出貨，微幅提升至約 26%。法人指出，受惠微電子急單挹注，帶動公司在傳統淡季仍維持「淡季不淡」表現，整體獲利略優於市場預期，維持「買進」評等、目標價上修至 440 元。另外，有本土投顧則表示，全新首季雖受磷化銦 (InP) 基板缺料影響，但在產品組合與研發效益帶動下，毛利率仍維持相對高檔，第 2 季公司將啟動成本轉嫁、也調升砷化鎵產品價格，將有助於毛利率回升。本土法人維持對全新正向看法，並以2027年獲利推算給予55倍本益比評價，目標價上調至475元，認為中長期仍具評價與成長雙重支撐。觀察三大法人5/18-5/22進出動向，雖外資站賣方，單周賣超1307張、回收4.64億元，但投信、自營商（自行買賣）皆出手買進，投信買超11.9億元、入手2981張，由賣轉買，自營商（自行買賣）則是結束連5賣，買超5221萬元、敲進117張。