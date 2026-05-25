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效力於休士頓太空人隊的台灣投手鄧愷威，近日繳出本季先發代表作，主投6局無失分，帶領球隊完封小熊。對於鄧愷威從開季牛棚定位順利過渡至先發角色，《NOWNEWS》專欄作家謝岱穎分析指出，太空人球團採取的「循序漸進」養成策略，正是鄧愷威成功轉型的關鍵推手。鄧愷威開季從牛棚出發並非偶然。謝岱穎指出，當時球隊陣容雖無迫切的先發需求，但牛棚陣容確實存在缺口，讓鄧愷威先行補位是必然的選擇。對剛完成投球機制與技術校正的鄧愷威而言，這也是絕佳的緩衝期，「在牛棚初期只需應付一、兩局，這讓他能簡化投球程序與球種，從基礎慢慢累積信心」。事實上，鄧愷威在牛棚期間並非單純的一局型投手，他多次承擔連續跨局的重任，定位明確為「長中繼」，這正是為了未來重返先發輪值所做的鋪墊。謝岱穎強調，太空人球團對於鄧愷威的先發養成有明確的時間表。先前曾有球迷質疑，為何在鄧愷威先發投球數較高時仍讓他續投至第四局，導致被挨打。對此，謝岱穎解釋：「這是一個合理的訓練過程。球團當時的目的就是希望他能透過實戰，吃下更多的球數與局數，這是他調整過程中的必修功課」。透過這種有計畫的局數累積，鄧愷威的表現呈現顯著成長。從先前的3局無失分，逐步推進至5局，到今日展現壓制力的6局無失分好投，效果不僅立竿見影，更驗證了太空人投手養成團隊的戰略眼光。隨著局數漸趨穩定，鄧愷威已成功證明自己具備勝任大聯盟先發投手的實力，正式宣告回歸先發角色。