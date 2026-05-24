輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（23）日抵台為6月初台北國際電腦展（COMPUTEX）準備，今（24）日白天罕見完全沒有離開所居住的文華東方酒店，一直到傍晚17時30分才首度離開飯店，前往台積電創辦人張忠謀家餐敘，將近21時，才從張忠謀家離開，隨後現身台北饒河夜市，引發民眾關注。

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黃仁勳按過往來台灣經驗，往往都會把握機會趴趴走；即便上午可能會忙碌公事，但中午一定會與妻子及小孩一同外出用餐，再返回飯店辦公。

然而，黃仁勳妻子洛麗·米爾斯（Lori Mills）及子女今日上午就離開飯店，約下午1時返回，但黃仁勳從昨夜入住文華東方酒店以後，白天始終沒看到蹤影。

他一直到17時30分才首次離開飯店，選擇先與民眾互動、簽名及拍照，但並未接受媒體訪問，就選擇驅車離開，隨後前往台積電創辦人張忠謀家餐敘，將近21時，才從張忠謀家離開。

隨後，黃仁勳的腳步前往台北饒河夜市，吸引民眾目光。而黃仁勳則展現一貫親民作風，不僅向民眾揮手打招呼，還邊吃著烤玉米邊與旁人互動。

在接下來幾天，黃仁勳也會相繼與廣達董事長林百里、台積電董事長魏哲家餐敘，並且傳出27日參與輝達台灣總部動工儀式，但並未獲得黃仁勳及台北市政府證實；28日與台灣AI供應鏈大老再次舉行「兆元宴」。

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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...