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中華職棒中信兄弟本週末舉辦「龍角散草本喉糖CHANNEL B 棒球音樂祭」，3天分別湧入2萬3421人、2萬8179人以及今（24）日的2萬3051人，總計7萬4651入場觀賽。若以單場來看，數字或許不亮眼，但以3天的總額來看，已是兄弟這3年假日大巨蛋3連戰人數第2多，其實人數並沒有想像中差。兄弟本週末迎接今年首檔也是上半季唯一一場假日主題日，舉辦《龍角散草本喉糖CHANNEL B 棒球音樂祭》，3天共邀請8組歌手、樂團開唱，分別是首日的派偉俊、LNGSHOT，次日的Tyson Yoshi、KiiiKiii、PSY以及今日的icyball冰球樂團、Ailee、RIIZE。而這3天分別湧入2萬3421人、2萬8179人以及2萬3051人，總計7萬4651入場觀賽，不過開季戰績低迷的兄弟，最終遭到客隊味全龍橫掃，無法讓球迷從頭開心到尾。兄弟這3戰票房真的很差嗎？若攤開兄弟過往五、六、日大巨蛋3連戰，兄弟本週的進場人數並沒有想像中差。回顧過去5檔兄弟大巨蛋主題日，2024年6月14日至16日，是兄弟在大巨蛋首次主場3連戰，「阪神甲子園球場日」共湧入6萬9624人進場， 2024年8月2日至4日「CHANNEL B」湧入7萬4501人進場。去年兄弟共有3檔假日大巨蛋3連戰，2025年4月18日至20日「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊」共湧入7萬1262人進場，2025年8月1日至3日「CHANNEL B vol.2」票房最亮眼，共有9萬6404人進場，為兄弟最亮眼的週末大巨蛋票房，2025年8月22日至24日「排球少年」用入7萬1244 。以本週票房來看，雖然離去年的「CHANNEL B vol.2」有段差距，但仍排在第2名，算是很不錯的成績。2024年6月14日至16日「阪神甲子園球場日」：1萬6103人、3萬2988人、2萬533人=6萬9624人2024年8月2日至4日「CHANNEL B」：1萬8794人、3萬4506人、2萬1201人=7萬4501 人2025年4月18日至20日「蠟筆小新」：1萬3813人、3萬1577人、2萬5872人=7萬1262 人2025年8月1日至3日「CHANNEL B vol.2」：1萬9596人、4萬人、3萬6808人=9萬6404人2025年8月22日至24日「排球少年」：1萬6247人、3萬1001人、2萬3996人=7萬1244 人2026年5月22日至24日「CHANNEL B 棒球音樂祭」：2萬3421人、2萬8179人、2萬3051人=7萬4651人