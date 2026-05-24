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黃仁勳昨（23）日炫風抵台，今（24）日上午未踏出飯店一步，傍晚前往台積電創辦人張忠謀家中共進晚餐，他也在餐敘後接受媒體聯訪，透露自己本週行程相當緊湊。黃仁勳抵台第二天，一直到17時30分才首次離開飯店，選擇先與民眾互動、簽名及拍照，但並未接受媒體訪問，就選擇驅車離開，隨後前往台積電創辦人張忠謀家餐敘，將近21時，才從張忠謀家離開。他也在餐敘後接受聯訪，媒體詢問晚間與張忠謀夫婦將聊些什麼，黃仁勳笑說「我們聊了很多事情（We talked about a whole lot of stuff）」。另外，針對近期外界關注的台積電員工分紅爭議，黃仁勳則表示，照顧員工是一件非常重要的事，而且必須長期持續去做。他指出，台積電長年以來一直都是相當優秀的雇主，「我們必須盡最大努力照顧員工，也必須長期照顧他們，而我認為台積電在這方面做得非常好。」近期社群卻傳出員工分紅可能縮水，引爆內部不滿聲浪。近日陸續出現員工抱怨公司擬削減分紅，甚至有傳聞指出砍幅高達15%，部分員工更揚言，不排除效法韓國三星電子員工發動罷工。不過，目前關於「分紅砍15%」的消息，仍主要來自社群平台與員工間流傳，台積電尚未正式對外說明今年分紅政策，相關內容仍待公司進一步澄清。