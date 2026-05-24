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馬英九基金會財政紀律案風波持續延燒，前執行長蕭旭岑、王光慈遭控違反財政紀律，更驚動向來低調的馬夫人周美青與大姊馬以南聯手發聲明，強調接管前總統馬英九的醫療照護，希望他能安享晚年。然而，馬前總統隨即透過基金會釋出聲明手稿與影片反擊，極力證明自己並未退化。對此，台北市議員侯漢廷在政論節目《週末大爆卦》中表示，媒體因立場不同對馬英九的健康各執一詞，但「這些質疑，在周美青跟馬以南的聲明出來之後，就沒有什麼好說的了，就很清楚嘛。」侯漢廷分析，馬以南用上希望他能夠「安享晚年」這樣非常重的詞，就是希望馬英九不要再涉及這些事情，周美青與馬以南沒有理由去抹黑馬英九，肯定是把身心健康與快樂擺第一位。至於馬英九對家人的做法表示錯愕，外界質疑周美青難道完全沒跟馬英九溝通？侯漢廷認為，周美青跟馬以南不可能瞞著馬英九做這件事，溝通與關心的過程一定有，唯一的可能「是他可能不記得這些事情，這才可能是更接近於事實的問題。」侯漢廷認為，如果不信馬英九的控訴，大家可以告上法院，可是當檢調出手時，傷到的就不是只有蕭旭岑、王光慈，也傷到馬英九，傷的是國民黨。這整件事只有兩個簡單的選擇，「如果馬前總統是健康的，那麼周美青跟馬以南就是不健康的。那如果馬前總統是身心狀況有問題的，現在逼他要龍顏大怒的人，就可惡至極嘛。」