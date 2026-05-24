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太平洋小島國家諾魯（Nauru）在2024年1月無預警與台灣斷交，並轉向與中國建交，仍難挽救國家頹勢，儘管試圖推出「黃金護照」（goldenpassport），籌措對抗氣候變遷行動的資金，但成效不彰。沒想到，諾魯近期突宣布將更改國名，從「Nauru」改為「Naoero」。根據紐約時報報導，位於密克羅尼西亞的太平洋島國諾魯，面積僅八平方英里，是全球第三小的國家，只比梵諦岡與摩納哥大一點。人口約1萬1千人，也同樣名列世界第三少。諾魯國會上週以16比0的票數通過，決定將國名改為「Naoero」，更接近島上居民實際使用的稱呼，而不是目前為了讓外國人較容易發音而調整過的名稱。如果公投通過，這項更名將正式生效。諾魯總統阿丁安（David Adeang）今年在國會表示：「雖然Nauru這個名稱自獨立以來已獲得國際承認，但這次提議更名，是希望能更忠實地彰顯我們國家的傳承、語言與身份認同。」然而，紐約時報提到，一個國家即使正式更名，也往往需要數年甚至數十年，才能真正在人們心中留下新名稱，不論官方信函或大使館招牌印的是什麼。這對像土耳其（Turkey，如今偏好使用「Türkiye」）這樣的大國，以及像史瓦帝尼（前稱史瓦濟蘭，Swaziland；現稱「Eswatini」）這樣的小國而言，都已證明是一項挑戰。品牌顧問公司Bloom Consulting全球國家與城市品牌總監托雷斯（Jose Filipe Torres）談到諾魯時表示，「這當然會獲得一些鎂光燈與媒體關注。但更重要的是接下來會發生什麼。這代表什麼？諾魯想達成什麼目標？」他認為，改國名無法改變人們真正對這一國家的看法。紐時指出，並非所有改變都能被接受，例如土耳其，雖然有些人已經接受了「Türkiye」（土耳其）這個名稱，但在英語世界裡，許多人仍習慣稱為「Turkey」。報導提到，諾魯過去曾因磷酸鹽開採而富有，但過度開採導致資源枯竭，大量財富已全數耗盡。諾魯近年還承接澳洲難民安置業務，成為收容尋求庇護者的重要據點之一。然而，許多外媒也曾披露，諾魯品質低劣的收容中心更導致疾病叢生，人們生活在極其艱難的環境，甚至傳出暴動及自殺事件。諾魯在2024年1月與台灣斷交，外交部當時表示，諾魯就澳洲關閉諾魯難民處理中心的巨額財政缺口、主辦運動會的工程經費等，向台灣索求鉅額經濟援助，並比價台灣、中國援助方案，最後選擇接受中國利誘，經媒體報導指出，諾魯向台灣索求巨額經濟援助，其中難民中心一年花費約新台幣26億元，占諾魯每年預算總額逾1/2。