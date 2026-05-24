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馬英九基金會風波加劇，針對三人調查小組認為前總統馬英九幕僚蕭旭岑、王光慈並未有具體客觀證據證明私吞財務，基金會表示將於25日上午召開記者會，由代理執行長戴遐齡和國安會前秘書長金溥聰等人出席，稱將說明一切事證，破除不當流言。對此，蕭旭岑深夜發出聲明，表示任何利用馬英九，企圖以不實資訊對他傷害，「我一定採取法律行動」。蕭旭岑說，基於感念馬前總統的知遇之恩，以及理解馬總統現在的情況，他能夠忍，也忍到現在。如今所有馬基金會指控的所謂罪名，都經調查小組查證確認並無不法，因此對於任何想要利用馬前總統，企圖以不實資訊對他造成傷害的人，他一定採取法律行動。三人調查小組今透過新聞稿，稱並無具體及確切客觀證據得以證明兩人有私吞財物之情事，且蕭旭岑並未經手基金會財務，而負責財務的王光慈提出相關帳務紀錄及憑據完整，多可證明其等遭指控現金使用於馬英九董事長、機要及隨扈等公務用途，因此無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。隨後基金會代替馬英九發出聲明，痛斥三人小組沒有逐一約詢、調查的方向亦偏離法律要件，而最後提出的調查結果和本會掌握的具體事證亦差距過大，令人遺憾。為秉持勿枉勿縱的公平原則，也維護本人一生從政的清譽。已決定委任戴遐齡執行長、在本會律師及會計師和前國安會秘書長金溥聰陪同下，儘快召開記者會，向社會大衆說明有關本案的一切相關事證，同時循相關訴訟程序追究蕭、王兩人的責任，以求全面澄清事實、破除不當流言，還原真相，讓社會公義得以伸張。金溥聰也發出聲明說，自從蕭王兩人被解職事件曝光後，受到排山倒海的各種抹黑把他妖魔化，馬總統堅持他的身體狀況和員工能不能違法亂紀是兩回事。對於馬總統委託他釐清真相，仍必須對馬總統的付託有所交代，必須把這段時間協助調查所發現的各項事證公諸於世，交由社會公評。 這是還馬前總統堅持清廉的一個公道。基金會隨後表示，25日上午10時30分將召開記者會，由基金會代理執行長主持，並由本會馬英九基金會顧問廖繼斌、瀛睿律師事務所黃翊華律師、誠品會計師事務所周志誠台北所所長及前國安會秘書長金溥聰陪同。