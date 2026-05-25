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▲凱恩在2024-25賽季成功協助德甲豪門拜仁慕尼黑奪下聯賽冠軍，正式打破長年纏身的「無冠魔咒」，並在足壇樹立了12碼罰球百分之百命中歷史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

四大聯賽與國際賽金靴： 生涯橫掃英超金靴、德甲金靴、歐洲國家盃金靴以及世界盃金靴。





生涯橫掃英超金靴、德甲金靴、歐洲國家盃金靴以及世界盃金靴。 斬斷無冠魔咒： 於2024-25球季幫助德甲豪門拜仁慕尼黑完成封王，摘下生涯首座重要正式冠軍。





於2024-25球季幫助德甲豪門拜仁慕尼黑完成封王，摘下生涯首座重要正式冠軍。 12碼點球百分百神話： 截至目前為止，在德甲聯賽常規賽事中24次點球起腳全數命中，創下德甲歷史最長百分之百命中率。





▲皇家馬德里中場貝林漢（Jude Bellingham，圖）與兵工廠邊鋒薩卡（Bukayo Saka）等黃金世代強援，將在名帥圖赫爾（Thomas Tuchel）的體系下，成為凱恩衝擊世界盃的最大助手。（圖／美聯社／達志影像）

對許多英格蘭球迷而言，凱恩（Harry Kane）這個名字，早就不只是「頂級前鋒」這四個字所能定義。他代表的是英格蘭足球過去10年來最穩定的進球機器，也是「三獅軍團」距離世界盃冠軍最近的一段黃金世代的代表。如今32歲的凱恩，依然在俱樂部與國際賽場維持著世界頂級的極致狀態，而隨著2026年美加墨世界盃即將重磅登場，這位英格蘭隊長也準備再次帶領國家隊，挑戰睽違整整60年的世界盃冠軍夢想。如果英格蘭真能在美國、加拿大與墨西哥聯手舉辦的2026世界盃完成歷史性奪冠，那麼站在最前面的不二靈魂，恐怕還是凱恩。凱恩真正的頂級崛起，已經是10多年前的事情。自從在英超托特納姆熱刺站穩絕對主力後，他便長期維持著接近「場均一球」的誇張進球效率。無論是禁區內的致命終結、不合常理的遠射、爭頂頭槌，甚至是撤退到中場參與戰術策動組織的能力，凱恩幾乎都是當代足壇最完美的9號中鋒範本。尤其在射門選擇與節奏掌控上，他總能精準判斷何時該用絕對力量、何時該用細膩技巧完成射門，這也是他多年來能持續穩定輸出的關鍵。除了進球能力突破天際，凱恩的傳球與足球智商同樣被外界嚴重低估。他不只是一名終結者，更經常能化身為中場核心，送出穿透防線的冷血直塞與大範圍長傳轉移。德甲拜仁慕尼黑主教練孔帕尼（Vincent Kompany）就曾由衷形容：事實上，凱恩與世界盃之間，一直維持著一種既榮耀又充滿遺憾的命運博弈。2018年俄羅斯世界盃，他首次站上世界舞台就大放異彩，不但對突尼西亞梅開二度，對巴拿馬更上演瘋狂的帽子戲法（Hat-trick），最終以6顆進球傲然奪下世界盃金靴獎，帶領英格蘭強勢闖進4強。不過，2022年卡達世界盃面對法國的8強生死戰，卻成為全英格蘭球迷最心痛的夜晚。當時凱恩雖然先成功罰進第1顆12碼點球追平比分，但比賽尾聲第二次站上罰球點時，卻意外將皮球踢飛衝向看台，最終三獅軍團遭到無情淘汰。那一球的失誤，也成為凱恩職業生涯至今最具代表性的遺憾畫面。幸運的是，這份痛苦成了2026年最強大的養分。在新任國家隊主教練圖赫爾（Thomas Tuchel）紀律嚴明的調度下，英格蘭近年整體防空壓迫體系越來越成熟，世界盃資格賽更是打出了8戰全勝、甚至「1球未失」的完美紀錄。除了凱恩之外，球隊還坐擁皇家馬德里球星貝林漢（Jude Bellingham）、兵工廠神射手薩卡（Bukayo Saka）以及後場防守大鎖萊斯（Declan Rice）等一批正值24、25歲巔峰期的黃金世代。英格蘭傳奇球星魯尼（Wayne Rooney）更公開表示：對凱恩而言，生涯其實只剩下一件事還沒完成，那就是帶領英格蘭，真正站上世界足球最高的位置。2026世界盃，也很可能是他最接近夢想的一次機會。