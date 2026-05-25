隨著2026世界盃擴大至48隊參賽，這屆賽事從小組賽開始就充滿變數。過去熟悉的32隊模式已徹底改變，更多球隊、更多比賽，也帶來更複雜的晉級規則。究竟球隊要怎麼做才能殺出小組？平分時如何決勝？哪些第三名能幸運晉級？本篇一次為你整理清楚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2026年48隊新制：最大改變是什麼？

從1998年至2022年，世界盃小組賽相對單純。32支球隊分成8個小組，每組4隊。每組前兩名共16支球隊晉級淘汰賽，小組第一將對上另一小組的第二名。不過，2026年世界盃共有12個小組，每組仍為4隊，但晉級名額大幅增加。總共有32支球隊能從小組賽突圍，進入淘汰賽階段。

也就是說：

  • 12個小組第一名全部晉級
  • 12個小組第二名全部晉級
  • 再加上8個成績最好的小組第三名也將晉級
這多出的一輪32強淘汰賽，讓小組賽的戰略意義完全不同，也大幅降低了傳統強隊在小組賽就被淘汰的風險。

小組賽平分怎麼辦？Tiebreakers完整規則

小組賽結束後，若有多支球隊同積分，將依照以下順序進行決勝：

第一階段（僅計算相關球隊之間的對戰成績）：

  1. 相關球隊之間對戰的積分
  2. 相關球隊之間對戰的淨勝球
  3. 相關球隊之間對戰的進球數
若仍無法分出勝負，則繼續套用相同邏輯在剩餘球隊之間比較。

第二階段（若上述仍平手，則看全部小組賽成績）： 4. 全部小組賽的總淨勝球 5. 全部小組賽的總進球數 6. 公平競賽積分（Team Conduct Score） 7. FIFA世界排名

▲2026世界盃將有12個小組、共32支球隊晉級淘汰賽，「最佳第三名」制度正式成為新焦點。（圖／美聯社／達志影像）
▲2026世界盃將有12個小組、共32支球隊晉級淘汰賽，「最佳第三名」制度正式成為新焦點。（圖／美聯社／達志影像）
8個最佳第三名如何產生？

這是新制最特別的地方。12個小組的第三名球隊，將依照以下標準進行整體排名，取前8名晉級：

  1. 積分（最高者優先）
  2. 淨勝球
  3. 進球數
  4. 公平競賽積分
  5. FIFA世界排名
什麼是「公平競賽積分」？

這是FIFA用來鼓勵球隊保持良好紀律的機制，計算方式如下：

  • 每張黃牌：扣1分
  • 間接紅牌（兩黃一紅）：扣3分
  • 直接紅牌：扣4分
  • 黃牌＋直接紅牌：扣5分
球隊成員（教練、助理教練等）拿牌也會被列入計算。

新賽制將帶來什麼影響？

  1. 最後一輪更刺激：由於第三名也有機會出線，最後一輪比賽的計算將更加複雜，多支球隊可能同時關注其他場比賽結果。
  2. 強隊更安全：傳統強權如巴西、德國、阿根廷等，極難在小組賽被淘汰，大幅降低「小組賽就爆冷出局」的機率。
  3. 32強可能出現更多實力落差：部分小組第一可能在32強遇到實力較弱的第三名球隊，導致部分比賽缺乏競爭性。
  4. 戰術與策略改變：球隊不再只追求小組第一，有時甚至會策略性選擇當第三名（如果第三名成績夠好），以避開更強的對手。
相較過去「全力搶小組第一」的模式，如今教練團勢必會更重視整體賽程規劃與戰略選擇。某些情況下，球隊甚至可能刻意接受第三名晉級路線，只為避開更強對手。這也代表2026世界盃除了比拚球員實力之外，更將考驗教練團的臨場應變與算分能力，至於對球迷來說，本屆世界盃的小組賽，恐怕也將成為史上最燒腦、最充滿變數的一屆。

▲世界盃賽制全面改版，教練團除了比實力，也將面臨更複雜的晉級計算與戰術選擇。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界盃賽制全面改版，教練團除了比實力，也將面臨更複雜的晉級計算與戰術選擇。（圖／美聯社／達志影像）

更多「2026世界盃」相關新聞。

相關新聞

世界盃足球賽觀戰速成班！紅牌和黃牌是什麼？　一次看懂完整規則

世界盃足球PK大戰怎麼踢？什麼時候開始踢？一次看懂點球決勝規則

世界盃一日球迷免驚！足球越位是什麼？　一次看懂最容易搞混規則

世界盃足球賽下雨怎麼辦？　FIFA規則、裁判判定與實際案例一次看

路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...