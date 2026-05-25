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12個小組第一名全部晉級

12個小組第二名全部晉級

再加上8個成績最好的小組第三名也將晉級

相關球隊之間對戰的積分 相關球隊之間對戰的淨勝球 相關球隊之間對戰的進球數

▲2026世界盃將有12個小組、共32支球隊晉級淘汰賽，「最佳第三名」制度正式成為新焦點。（圖／美聯社／達志影像）

積分（最高者優先） 淨勝球 進球數 公平競賽積分 FIFA世界排名

每張 黃牌 ：扣1分

：扣1分 間接紅牌（兩黃一紅）：扣3分

直接紅牌：扣4分

黃牌＋直接紅牌：扣5分

最後一輪更刺激：由於第三名也有機會出線，最後一輪比賽的計算將更加複雜，多支球隊可能同時關注其他場比賽結果。 強隊更安全：傳統強權如巴西、德國、阿根廷等，極難在小組賽被淘汰，大幅降低「小組賽就爆冷出局」的機率。 32強可能出現更多實力落差：部分小組第一可能在32強遇到實力較弱的第三名球隊，導致部分比賽缺乏競爭性。 戰術與策略改變：球隊不再只追求小組第一，有時甚至會策略性選擇當第三名（如果第三名成績夠好），以避開更強的對手。

▲世界盃賽制全面改版，教練團除了比實力，也將面臨更複雜的晉級計算與戰術選擇。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026世界盃擴大至48隊參賽，這屆賽事從小組賽開始就充滿變數。過去熟悉的32隊模式已徹底改變，更多球隊、更多比賽，也帶來更複雜的晉級規則。究竟球隊要怎麼做才能殺出小組？平分時如何決勝？哪些第三名能幸運晉級？本篇一次為你整理清楚。從1998年至2022年，世界盃小組賽相對單純。32支球隊分成8個小組，每組4隊。共16支球隊晉級淘汰賽，小組第一將對上另一小組的第二名。不過，2026年世界盃共有，每組仍為4隊，但晉級名額大幅增加。總共有能從小組賽突圍，進入淘汰賽階段。也就是說：這多出的一輪32強淘汰賽，讓小組賽的戰略意義完全不同，也大幅降低了傳統強隊在小組賽就被淘汰的風險。小組賽結束後，若有多支球隊同積分，將依照以下順序進行決勝：若仍無法分出勝負，則繼續套用相同邏輯在剩餘球隊之間比較。4. 全部小組賽的總淨勝球 5. 全部小組賽的總進球數 6. 公平競賽積分（Team Conduct Score） 7. FIFA世界排名這是新制最特別的地方。12個小組的第三名球隊，將依照以下標準進行整體排名，取前8名晉級：這是FIFA用來鼓勵球隊保持良好紀律的機制，計算方式如下：球隊成員（教練、助理教練等）拿牌也會被列入計算。相較過去「全力搶小組第一」的模式，如今教練團勢必會更重視整體賽程規劃與戰略選擇。某些情況下，球隊甚至可能刻意接受第三名晉級路線，只為避開更強對手。這也代表2026世界盃除了比拚球員實力之外，更將考驗教練團的臨場應變與算分能力，至於對球迷來說，本屆世界盃的小組賽，恐怕也將成為史上最燒腦、最充滿變數的一屆。