隨著2026世界盃擴大至48隊參賽，這屆賽事從小組賽開始就充滿變數。過去熟悉的32隊模式已徹底改變，更多球隊、更多比賽，也帶來更複雜的晉級規則。究竟球隊要怎麼做才能殺出小組？平分時如何決勝？哪些第三名能幸運晉級？本篇一次為你整理清楚。
2026年48隊新制：最大改變是什麼？
從1998年至2022年，世界盃小組賽相對單純。32支球隊分成8個小組，每組4隊。每組前兩名共16支球隊晉級淘汰賽，小組第一將對上另一小組的第二名。不過，2026年世界盃共有12個小組，每組仍為4隊，但晉級名額大幅增加。總共有32支球隊能從小組賽突圍，進入淘汰賽階段。
也就是說：
小組賽平分怎麼辦？Tiebreakers完整規則
小組賽結束後，若有多支球隊同積分，將依照以下順序進行決勝：
第一階段（僅計算相關球隊之間的對戰成績）：
第二階段（若上述仍平手，則看全部小組賽成績）： 4. 全部小組賽的總淨勝球 5. 全部小組賽的總進球數 6. 公平競賽積分（Team Conduct Score） 7. FIFA世界排名
8個最佳第三名如何產生？
這是新制最特別的地方。12個小組的第三名球隊，將依照以下標準進行整體排名，取前8名晉級：
這是FIFA用來鼓勵球隊保持良好紀律的機制，計算方式如下：
新賽制將帶來什麼影響？
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從1998年至2022年，世界盃小組賽相對單純。32支球隊分成8個小組，每組4隊。每組前兩名共16支球隊晉級淘汰賽，小組第一將對上另一小組的第二名。不過，2026年世界盃共有12個小組，每組仍為4隊，但晉級名額大幅增加。總共有32支球隊能從小組賽突圍，進入淘汰賽階段。
也就是說：
- 12個小組第一名全部晉級
- 12個小組第二名全部晉級
- 再加上8個成績最好的小組第三名也將晉級
小組賽平分怎麼辦？Tiebreakers完整規則
小組賽結束後，若有多支球隊同積分，將依照以下順序進行決勝：
第一階段（僅計算相關球隊之間的對戰成績）：
- 相關球隊之間對戰的積分
- 相關球隊之間對戰的淨勝球
- 相關球隊之間對戰的進球數
第二階段（若上述仍平手，則看全部小組賽成績）： 4. 全部小組賽的總淨勝球 5. 全部小組賽的總進球數 6. 公平競賽積分（Team Conduct Score） 7. FIFA世界排名
這是新制最特別的地方。12個小組的第三名球隊，將依照以下標準進行整體排名，取前8名晉級：
- 積分（最高者優先）
- 淨勝球
- 進球數
- 公平競賽積分
- FIFA世界排名
這是FIFA用來鼓勵球隊保持良好紀律的機制，計算方式如下：
- 每張黃牌：扣1分
- 間接紅牌（兩黃一紅）：扣3分
- 直接紅牌：扣4分
- 黃牌＋直接紅牌：扣5分
新賽制將帶來什麼影響？
- 最後一輪更刺激：由於第三名也有機會出線，最後一輪比賽的計算將更加複雜，多支球隊可能同時關注其他場比賽結果。
- 強隊更安全：傳統強權如巴西、德國、阿根廷等，極難在小組賽被淘汰，大幅降低「小組賽就爆冷出局」的機率。
- 32強可能出現更多實力落差：部分小組第一可能在32強遇到實力較弱的第三名球隊，導致部分比賽缺乏競爭性。
- 戰術與策略改變：球隊不再只追求小組第一，有時甚至會策略性選擇當第三名（如果第三名成績夠好），以避開更強的對手。
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