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115年1月、2月發票「4張中千萬沒領」！消費地點、明細一次看

尚有4名1000萬發票得主未現身領獎。同時，還有4張200萬元特獎發票、8張100萬雲端發票專屬獎亦未兌獎，最晚只到7月6日（一）可領。

▲統一發票1、2月中獎發票號碼一圖看。（圖/NOWNEWS製）

🟡1000萬元特別獎（4張未領）

🟡200萬元特獎（4張未領）

🟡100萬元雲端發票專屬獎（8張未領）

▲財政部表示，115年1月、2月統一發票尚有4名1000萬發票得主未現身領獎。同時，還有4張200萬元特獎發票、8張100萬雲端發票專屬獎亦未兌獎，最晚只到7月6日（一）可領。（圖/記者張嘉哲攝）

115年3月、4月發票今開獎！完整獎號下午直播公布

統一發票不怕忘記領！財政部一招永不錯過：如何設定攻略

▲如民眾害怕忘記對獎，過去財政部台北國稅局建議，可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。（圖／NOWNEWS資料照）

🟡載具歸戶怎麼用？3步驟設定一次看

▲登入「財政部電子發票整合服務平台」後，即可在手機條碼專區找到「歸戶設定」和「領獎設定」。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

🟡App Store電子發票載具教學！簡單3步驟不錯過大獎

115年3月、4月統一發票將於今（25）日公布最新一期獎號，但根據財政部表示，《NOWNEWS今日新聞》整理114年1月、2月統一發票未領名單，包括未領獎發票消費地點、金額和明細，提醒民眾趕緊拿出發票查看，千萬別錯失致富機會。115年1-2月統一發票於3月25日開出獎號，但財政部在本月22日出面提醒，115年3月、4月統一發票獎號，也將於今天5月25日下午1時30分開獎，《NOWNEWS今日新聞》屆時將同步更新115年3月、4月統一發票完整獎號，以及該期領獎期限，提供給讀者最快最完整資訊。財政部提醒民眾，若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯過大獎。如民眾害怕忘記對獎，過去財政部台北國稅局建議，，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」開始功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。