115年3月、4月統一發票將於今（25）日公布最新一期獎號，但根據財政部表示，115年1月、2月統一發票還有4張1000萬元特別獎、4張200萬元特獎和8張100萬元雲端發票專屬獎，共16張大獎發票尚未領獎，領獎期限只到7月6日截止，逾期將全數充公。《NOWNEWS今日新聞》整理114年1月、2月統一發票未領名單，包括未領獎發票消費地點、金額和明細，提醒民眾趕緊拿出發票查看，千萬別錯失致富機會。
115年1月、2月發票「4張中千萬沒領」！消費地點、明細一次看
115年1-2月統一發票於3月25日開出獎號，本期千萬特別獎號碼為「87510041」，200萬特獎號碼為「32220522」，頭獎3組號碼分別是「21677046、44662410、31262513」。但財政部在本月22日出面提醒，尚有4名1000萬發票得主未現身領獎。同時，還有4張200萬元特獎發票、8張100萬雲端發票專屬獎亦未兌獎，最晚只到7月6日（一）可領。
🟡1000萬元特別獎（4張未領）
◼︎ 7-ELEVEN，購買物品39元（台北市中正區中山南路7號1樓）
◼︎ 美觀園，購買食品1579元（台北市萬華區峨眉街47號1至3樓）
◼︎ 麥當勞，購買物品2元（新北市土城區金城路3段54號1樓及地下1樓）
◼︎ 永豐停車場，停車費80元（桃園市龜山區興華二街23號旁）
🟡200萬元特獎（4張未領）
◼︎ 7-ELEVEN，購買菸品190元（高雄市三民區察哈爾一街148號1樓）
◼︎ 樺達奶茶，購買飲品61元（高雄市左營區站前北路1號1、2、3、4樓）
◼︎ KEBUKE，購買飲品45元（高雄市仁武區仁雄路86之42號1樓）
◼︎ 中油CPC，汽油60元（高雄市甲仙區新興路55號）
🟡100萬元雲端發票專屬獎（8張未領）
◼︎ Google Play，應用程式90元（台北市信義區）
◼︎ App Store，訂閱費180元（台北市信義區）
◼︎ Foodpanda，外送費27元（台北市信義區忠孝東路4段555號14樓）
◼︎ 蝦皮購物，購買物品1286元（台北市信義區忠孝東路4段555號17樓）
◼︎ 遠傳電信，電信費799元（台北市內湖區瑞光路468號5樓）
◼︎ 台灣自來水公司，水費274元（桃園市桃園區中山路291號）
◼︎ 台灣電力公司，電費635元（雲林縣斗六市明德北路3段39號）
◼︎ 麥當勞，購買食品204元（高雄市苓雅區五福一路40號）
115年3月、4月發票今開獎！完整獎號下午直播公布
115年3月、4月統一發票獎號，也將於今天5月25日下午1時30分開獎，《NOWNEWS今日新聞》屆時將同步更新115年3月、4月統一發票完整獎號，以及該期領獎期限，提供給讀者最快最完整資訊。
統一發票不怕忘記領！財政部一招永不錯過：如何設定攻略
財政部提醒民眾，若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯過大獎。
如民眾害怕忘記對獎，過去財政部台北國稅局建議，可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。
🟡載具歸戶怎麼用？3步驟設定一次看
◼︎ 步驟1：先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。
◼︎ 步驟3：匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」開始功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。
🟡App Store電子發票載具教學！簡單3步驟不錯過大獎
◼︎ 步驟1：同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。
◼︎ 步驟3：前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。
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115年1-2月統一發票於3月25日開出獎號，本期千萬特別獎號碼為「87510041」，200萬特獎號碼為「32220522」，頭獎3組號碼分別是「21677046、44662410、31262513」。但財政部在本月22日出面提醒，尚有4名1000萬發票得主未現身領獎。同時，還有4張200萬元特獎發票、8張100萬雲端發票專屬獎亦未兌獎，最晚只到7月6日（一）可領。
◼︎ 7-ELEVEN，購買物品39元（台北市中正區中山南路7號1樓）
◼︎ 美觀園，購買食品1579元（台北市萬華區峨眉街47號1至3樓）
◼︎ 麥當勞，購買物品2元（新北市土城區金城路3段54號1樓及地下1樓）
◼︎ 永豐停車場，停車費80元（桃園市龜山區興華二街23號旁）
🟡200萬元特獎（4張未領）
◼︎ 7-ELEVEN，購買菸品190元（高雄市三民區察哈爾一街148號1樓）
◼︎ 樺達奶茶，購買飲品61元（高雄市左營區站前北路1號1、2、3、4樓）
◼︎ KEBUKE，購買飲品45元（高雄市仁武區仁雄路86之42號1樓）
◼︎ 中油CPC，汽油60元（高雄市甲仙區新興路55號）
🟡100萬元雲端發票專屬獎（8張未領）
◼︎ Google Play，應用程式90元（台北市信義區）
◼︎ App Store，訂閱費180元（台北市信義區）
◼︎ Foodpanda，外送費27元（台北市信義區忠孝東路4段555號14樓）
◼︎ 蝦皮購物，購買物品1286元（台北市信義區忠孝東路4段555號17樓）
◼︎ 遠傳電信，電信費799元（台北市內湖區瑞光路468號5樓）
◼︎ 台灣自來水公司，水費274元（桃園市桃園區中山路291號）
◼︎ 台灣電力公司，電費635元（雲林縣斗六市明德北路3段39號）
◼︎ 麥當勞，購買食品204元（高雄市苓雅區五福一路40號）
115年3月、4月統一發票獎號，也將於今天5月25日下午1時30分開獎，《NOWNEWS今日新聞》屆時將同步更新115年3月、4月統一發票完整獎號，以及該期領獎期限，提供給讀者最快最完整資訊。
統一發票不怕忘記領！財政部一招永不錯過：如何設定攻略
財政部提醒民眾，若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯過大獎。
如民眾害怕忘記對獎，過去財政部台北國稅局建議，可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。
◼︎ 步驟1：先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。
◼︎ 步驟3：匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」開始功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。
◼︎ 步驟1：同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。
◼︎ 步驟3：前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。