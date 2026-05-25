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▲1982年世界盃西德與奧地利的「希洪之恥」，成為FIFA後續修改世界盃賽制的重要轉折點。（圖／路透／達志影像）

1978年世界盃，阿根廷最後一場比賽知道只要贏秘魯4球以上就能晉級，結果真的6-0大勝（也有爭議）。

1982年同一天稍晚，西班牙 vs 北愛爾蘭也出現類似計算晉級的情況。

世界盃小組賽最後一輪，為什麼所有比賽都要在同一時間開踢？這不是為了方便轉播，而是因為1982年世足賽發生過一起讓全世界球迷憤怒的「黑歷史」，又稱作「希洪之恥」，逼得國際足總（FIFA）不得不修改規則。今天就用最簡單的方式，帶一日球迷一起了解這段故事，以及它如何改變了現代世界盃的規則。時間回到1982年6月25日，西班牙北部小城希洪的El Molinón球場。這一天進行的是的最後一場比賽：。當時非洲新軍已經踢完3場比賽，拿下4分（當時勝一場得2分）；西德和奧地利也都是4分。阿爾及利亞曾在小組賽第一場以2：1爆冷擊敗強權西德，成為世界盃史上最經典的冷門之一。如果西德以1球或2球小勝奧地利，那麼西德和奧地利都會因為淨勝球優勢而晉級，阿爾及利亞將被淘汰。結果開賽第10分鐘，西德前鋒Hrubesch就頭球破門，取得1：0領先。 之後的80分鐘，兩隊突然「失去進攻慾望」，幾乎沒有任何積極的攻擊動作，傳球慢吞吞、射門也很少，簡直像在散步。兩隊踢默契球讓球迷們看不下去了，阿爾及利亞球迷在看台上高喊「作弊！」、並揮舞鈔票嘲諷，德國電視台主播氣到叫球迷「關掉電視去散步」，西班牙媒體甚至把這場比賽放在「犯罪新聞版」報導。最終該場比賽以1：0結束。西德和奧地利雙雙晉級，阿爾及利亞含恨出局，這場比賽後來也被稱為雖然FIFA調查後認為兩隊沒有明確違反當時的規則，但全球輿論壓力太大。這場比賽嚴重傷害了足球的公正形象，同時也讓FIFA意識到是滋生不公平的最大原因。為了防止類似「提前知道結果、互相配合」的狀況再次發生，FIFA從做出重大改變：這樣一來，球隊就無法在比賽前或比賽中知道另一場比賽的結果，也就很難計算「只要踢成幾比幾就能晉級」這種投機行為。2026世界盃擴大到48隊、12個小組，且。這讓最後一輪的計算變得更複雜，球隊可能不只要爭第一或第二，還要確保自己的第三名成績夠好。如果最後一輪不同時踢，後踢的球隊就能清楚知道「我只要不輸球」或「我只要贏一球」就能出線，容易出現消極比賽，同時開踢雖然讓轉播變得困難，但大大提升了公平性和戲劇性。「最後一輪同時開踢」這條規則，看似只是賽程安排，背後其實是血淋淋的教訓。足球比賽不只是輸贏，更重要的是，比賽必須建立在公平與尊嚴之上，而1982年那場「希洪之恥」也因此永遠改變了世界盃，讓世足賽變得更純粹。