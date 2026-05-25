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▲名人堂球星兼球評巴克利（Charles Barkley）在 ESPN 直播節目中火力全開，嚴厲斥責全美體育節目過度保護文班亞馬的「軟弱言論」。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA西區決賽進行得如火如荼之際，聖安東尼奧馬刺與奧克拉荷馬雷霆之間的系列賽已經全面升級為肉搏戰。雷霆隊近兩場將對抗強度拉滿、成功收下2連勝，全美體育節目與網民也開始瘋狂熱議雷霆隊是否對馬刺法籍球星文班亞馬（Victor Wembanyama）採取了「過度粗暴、甚至可能導致其受傷」的防守策略。然而，這番過度保護的輿論，卻徹底惹惱了向來有話直說的名人堂傳奇名嘴「惡漢」巴克利（Charles Barkley），他直接在節目中嚴厲斥責全美體育節目過度保護文班亞馬的「軟弱言論」。在ESPN剛結束的賽後講評節目中，巴克利針對外界指責雷霆隊防守「太髒、太野蠻」的聲音進行了反擊。「我認為我們現在真的應該集體坐下來，好好為文班亞馬祈禱一下！因為他接下來可千萬不能在場上打太多分鐘，否則雷霆隊那群壞人真的會在場上把他活活弄死！」巴克利一開口就用極具諷刺意味的黑色幽默開酸，逼得一旁的搭檔「噴射機」史密斯（Kenny Smith）趕緊追問他是不是在開玩笑。「我當然是在開玩笑！」巴克利隨即臉色一沉，怒火中燒地直言：正如巴克利所言，雷霆隊展現的並非髒球，而是最純粹、典型的季後賽鐵血紀律。在馬刺隊G1靠著文班亞馬狂轟41分、24籃板強取開門紅後，雷霆少帥戴格諾（Mark Daigneault）迅速做出陣容修正。這兩場比賽，雷霆隊不再仰賴霍姆葛倫（Chet Holmgren）一人與外星人單挑，而是傾全隊之力擠壓進攻空間。每當文班亞馬在低位或外線試圖接球，中鋒哈爾騰施泰因（Isaiah Hartenstein）就會在上半身與下半身給予強烈的預判對抗，硬生生切斷馬刺後場的傳球角度。這種窒息式的防守戰術，導致馬刺過去最得心應手的高空空接、二次進攻補籃幾近絕跡。雖然文班亞馬在G3依然能刷出不錯的個人數據，但整體進攻引擎已被雷霆徹底卡死。面對馬刺大比分陷入1比2落後，馬刺隊中經歷過無數大場面冠軍洗禮的老將前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）直言，季後賽這種舞台考驗的從來都不是那些能上精華剪輯的華麗球風，對於22歲的文班亞馬而言，這正是他職業生涯跨入歷史級霸權的必經試煉。他在接下來的進攻回合中，不需要強行追求每球都驚天動地，而是需要展現出更有強制力的身體對抗、更沉穩的護框支配力，並將個人的大心臟特質與卡斯特（Stephon Castle）、強森等隊友緊密連結，才能把整支隊伍的戰力重新拉回軌道。