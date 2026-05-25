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比賽地點： 馬刺主場（AT&T Center）





馬刺主場（AT&T Center） 開賽時間： 5月25日（一）上午08：00





聖安東尼奧馬刺：後場雙核帶傷征戰，修正進攻斷電與護球細節成關鍵 馬刺隨隊記者指出，黑衫軍在前三戰的失利，主因在於面對雷霆窒息壓迫時容易出現進攻斷電與發生太多非受迫性失誤。不過，隨著福克斯與哈珀確認將帶傷力挺，馬刺將能以最完整的「完全體陣容」在主場迎戰。馬刺昨日G3一度打出15-0的夢幻開局，證明身材對位確實能給雷霆製造降維打擊，重回主場後卡斯特與福克斯必須維持穩定的傳球節奏，只要能活化傳球路線並控制失誤，馬刺非常有機會在主場將大比分扳平。





馬刺隨隊記者指出，黑衫軍在前三戰的失利，主因在於面對雷霆窒息壓迫時容易出現進攻斷電與發生太多非受迫性失誤。不過，隨著福克斯與哈珀確認將帶傷力挺，馬刺將能以最完整的「完全體陣容」在主場迎戰。馬刺昨日G3一度打出15-0的夢幻開局，證明身材對位確實能給雷霆製造降維打擊，重回主場後卡斯特與福克斯必須維持穩定的傳球節奏，只要能活化傳球路線並控制失誤，馬刺非常有機會在主場將大比分扳平。 奧克拉荷馬雷霆：卡魯索手感燙成最穩支柱，需防範客場傷兵潮引發的戰力黑洞 雷霆隊目前處於2：1的領先優勢，新科MVP亞歷山大的絕對破壞力與極高球商無庸置疑，但隨著傑倫·威廉斯持續存在著因傷缺陣可能性、阿傑伊-米契爾又確定無法出賽，雷霆外圍的輪替戰力捉襟見肘。雷霆在G4的贏球關鍵，在於卡魯索與前一戰打出個人季後賽代表作的麥凱恩（Jared McCain）等射手群能否延續前三戰的瘋狂外線手感。此外，防守大閘哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）在內線面對文班亞馬與馬刺雙塔的激烈肉搏，必須避免陷入犯規麻煩，才能在聖城取得聽牌。





聖安東尼奧馬刺：福克斯（De'Aaron Fox） 馬刺的明星主控福克斯，在經歷了次輪的腳踝扭傷後西決前兩戰皆只能作壁上觀，直到G3才咬牙復出。他的回歸立刻展現了老練的賽場價值，在場上時能有效提供穩定的進攻節奏，幫助馬刺大幅減少不必要的失誤。然而在G3的第三節中，場上卻發生了極其驚悚的一幕：雷霆隊防守悍將多特（Luguentz Dort）在一次倒地爭搶地板球時，整個人失去控制地直接重壓在福克斯的腳踝上，導致福克斯當場痛苦萬分。雖然目前確認並未出現結構性損傷且福克斯出戰意願強烈，但這記撞擊是否會讓他的傷勢隱隱加劇，並影響他在G4的突破速度與爆發力，將是牽動馬刺進攻命脈的關鍵。





馬刺的明星主控福克斯，在經歷了次輪的腳踝扭傷後西決前兩戰皆只能作壁上觀，直到G3才咬牙復出。他的回歸立刻展現了老練的賽場價值，在場上時能有效提供穩定的進攻節奏，幫助馬刺大幅減少不必要的失誤。然而在G3的第三節中，場上卻發生了極其驚悚的一幕：雷霆隊防守悍將多特（Luguentz Dort）在一次倒地爭搶地板球時，整個人失去控制地直接重壓在福克斯的腳踝上，導致福克斯當場痛苦萬分。雖然目前確認並未出現結構性損傷且福克斯出戰意願強烈，但這記撞擊是否會讓他的傷勢隱隱加劇，並影響他在G4的突破速度與爆發力，將是牽動馬刺進攻命脈的關鍵。 奧克拉荷馬雷霆：卡魯索（Alex Caruso） 雷霆隊的防守大鎖卡魯索，在分區決賽前三戰完全擦亮了頂級3D球星的招牌，更成為雷霆能取得2：1領先的最關鍵人物。在前三場比賽中，卡魯索不僅在防守端死守馬刺後場，進攻端更是手感發燙，場場都在外線命中多顆關鍵的三分外線，提供雷霆最強大的板凳與側翼火力支援。如今在球隊二當家威廉斯受傷、米契爾又高掛免戰牌的絕境下，卡魯索在G4必須扮演更吃重的角色。他能否在聖城延續前三戰冷酷且高效率的外線冷箭，並繼續用瘋狗式的防守限制福克斯，將直接左右雷霆能否順利聽牌。





馬刺退無可退的主場保衛戰： 面臨1：2落後的馬刺，能否藉由福克斯與哈珀回歸的氣勢，在主場一鼓作氣擊退對手追平比分？還是雷霆能一舉在客場聽牌？



福克斯的踝傷與多特壓迫的後續效應： 前一戰遭到多特重壓腳踝的福克斯，明日帶傷上陣後的移動能力是否會受限？面對多特持續性的窒息防守，他能否再度穩住馬刺節奏？



卡魯索的瘋狂外線能否在客場延續： 前三戰手感發燙、場場命中多顆三分的卡魯索，在雷霆後場戰力折損的情況下，能否維持高檔火力，成為SGA身邊最強點火器？



雷霆傷兵潮下的陣容應變： 米契爾右小腿拉傷確定缺席，傑倫威廉斯依舊因腿筋傷勢出賽成疑，雷霆總教練代格諾特將如何調配板凳，抗衡「完全體」的馬刺？





聖安東尼奧馬刺： Dylan Harper（內側收肌拉傷，預計出賽）、De'Aaron Fox（腳踝扭傷，預計出賽）。





Dylan Harper（內側收肌拉傷，預計出賽）、De'Aaron Fox（腳踝扭傷，預計出賽）。 奧克拉荷馬雷霆： Ajay Mitchell（右小腿肌肉拉傷，確定缺席）、Jalen Williams（左大腿腿筋傷勢復發，出賽成疑）。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 08:00 AM 奧克拉荷馬雷霆 vs. 聖安東尼奧馬刺 (G4)

✳️馬刺隊在西決前三戰展現了無與倫比的天賦與身材優勢，雖然G1打出驚天逆轉，但隨後暴露出年輕球隊失誤過多的致命傷，G2與G3接連遭到雷霆外圍攻勢與新科MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的精妙組織反撲，前一場更是以15分之差憾負，陷入1：2落後的逆境。這支年輕球隊在主場付出了慘痛的學費。不過，在關鍵的G4開打前，馬刺隊迎來了極大提振士氣的好消息！馬刺代理總教練米奇-約翰遜（Mitch Johnson）在接受採訪時親自更新了球隊的最新傷病報告，他樂觀地表示，明星主控福克斯（De'Aaron Fox）以及潛力後衛哈珀（Dylan Harper）目前的恢復狀況良好，預計兩人都將在明日的G4生死戰中披掛上陣，全力守護主場。衛冕軍雷霆隊在經歷了G1的苦澀痛擊後迅速找回龍頭本色，連拿兩勝反超比分。新科MVP「SGA」亞歷山大在G3徹底適應了馬刺的包夾，狂送12次助攻用球商切碎防線，率隊搶下天王山。然而，就在球隊局勢大好之際，雷霆卻驚傳戰力折損噩耗。根據知名美記查拉尼亞（Shams Charania）的報導，主力輪替阿傑伊-米契爾（Ajay Mitchell）因右小腿肌肉拉傷，確定缺席對陣馬刺的西區決賽G4。加上二當家傑倫·威廉斯（Jalen Williams）依舊因左大腿腿筋傷勢出賽成疑，這將極大考驗雷霆隊的板凳調度。雷霆必須在客場頂住馬刺的反撲，力拼帶著3：1的聽牌優勢回到奧克拉荷馬。✳️✳️✳️✳️ 傷兵名單✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：