我是廣告 請繼續往下閱讀

▲西班牙第21種子達維多維奇（Alejandro Davidovich Fokina）今日在歷經超過4小時的5盤大戰後，驚險逆轉闖進法網男單第二輪。（圖／路透／達志影像）

2026 年法國網球公開賽24日正式在巴黎羅蘭加洛斯點燃正賽戰火。世界排名第3、大會第2種子的德國名將茲維列夫（Alexander Zverev），在中央球場迎來首戰，面對擁有主場優勢的地主希望邦齊（Benjamin Bonzi），茲維列夫僅耗時2小時08分鐘，便以6：3、6：4、6：2直落三盤乾淨俐落擊潰對手，順利跨出衝擊個人職業生涯首座大滿貫單打冠軍金盃的最完美第一步。「這是一個非常好的開局。能以直落三的盤數贏下第一場總是令人身心愉悅，特別是面對邦齊這種過去經常能給頂尖球星帶來極大麻煩的硬漢。」茲維列夫在賽後接受場邊訪問時表示：現年29歲的茲維列夫長年以來在巴黎的紅土賽場上都擁有極高水準的壓迫力。回顧過去五年的法網征途，他曾一舉殺進2024年的最終決賽，並另外斬獲三次4強與一次8強頭銜，自2017年後他就從未在第四輪前提前落馬。本季紅土賽季，茲維列夫發揮同樣穩定，先前相繼奪下馬德里大師賽亞軍、蒙地卡羅與慕尼黑4強，在印地安泉與邁阿密兩大硬地大師賽同樣挺進4強，狀態可謂處於高檔。此役茲維列夫幾乎沒遭遇任何實質威脅。根據Infosys Stats數據庫統計，這位曾兩度在年終賽封王的德國球星，全場憑藉強悍的一發，僅僅讓邦齊拿到2次微乎其微的破發機會，自己則瘋狂地在10次破發機會中兌現了5次，包含在第二盤被對手意外回破後，下一局立刻破發回敬，徹底封死地主的反撲。茲維列夫在順利摘下個人法網生涯的第39場非凡勝利後，接下來在第二輪（Round 2）將遭遇捷克名將馬查克（Tomáš Macháč）。馬查克今日同樣手感火熱，以6：4、6：4、6：3直落三擊退了比利時黑馬貝格斯（Zizou Bergs），而茲維列夫兩年前曾在巴黎奧運的相同場地踏平過馬查克。在法網開打首日（Day 1）的其他焦點戰役方面： 大會第21種子的西班牙悍將達維多維奇（Alejandro Davidovich Fokina），在一場高溫窒息的鐵血拉鋸戰中大演逆天改命，他在盤數1比2落後的局面下，瘋狂燃燒小宇宙，歷經4小時05分鐘的史詩鏖戰，最終以6：7（3）、6：3、2：6、7：5、6：3驚險逆轉淘汰了德祖赫（Damir Dzumhur），次輪他將與阿根廷好手蒂蘭特（Thiago Agustín Tirante）展開正面對抗。另外，大會第13種子的名將哈查諾夫（Karen Khachanov）則未遭遇太多抵抗，以6：3、7：6（3）、6：0 無情橫掃外卡參賽的地主小將熱亞（Arthur Gea），下輪將與阿根廷老將特倫格里蒂（Marco Trungelliti）爭奪 32強的席位。