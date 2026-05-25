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▲安潔莉娜裘莉（中）的親生女兒希蘿（右）、養女莎哈拉（左），都已經公開和爸爸布萊德彼特切割，放棄父姓。（圖／美聯社／達志影像）

▲安潔莉娜裘莉（左）曾經和布萊德彼特（右）愛得瘋狂，現在卻勢同水火，也被傳怪罪他害自己元氣大傷、健康受影響。（圖／美聯社／達志影像）

▲安潔莉娜裘莉在許多人眼中，一直沒被撕下「心機小三」的標籤，也被懷疑是孩子們切割爸爸的背後主要原因。（圖／美聯社／達志影像）

布萊德彼特與安潔莉娜裘莉所收養的女兒莎哈拉大學畢業，典禮上一如預期沒見到他的影子，莎哈拉自我介紹時也完全不提父姓，彷彿彼此之間一點都沒有關係。英國「每日郵報」報導，布萊德彼特對此其實非常傷心，他和裘莉的所有小孩不管親生或收養，現在全部都跟他切斷，不少人認為裘莉向來報復心強，孩子們長年跟她生活，有此情況不會意外，只是布萊德彼特也斷絕再結婚、生子的念頭。布裘之間的恩怨情仇，堪比八點檔劇情，最早布萊德彼特和珍妮佛安妮絲頓是好萊塢金童玉女，婚後卻一直沒能生兒育女，已經領養柬埔寨男孩的裘莉，據稱利用養子麥杜斯抓住想當爸爸的布萊德彼特注意，他們合演的《史密斯任務》還沒殺青，兩人的緋聞已經傳得滿天飛。外界沒料到他們在一起10年，正式結婚才兩年就鬧離婚，而且還弄到撕破臉，裘莉甚至容許孩子們一個一個切割爸爸小布，逼得小布對再婚、再生子都已沒了興趣。這兩年布萊德彼特與小自己快30歲的女友伊妮絲迪拉蒙交往，伊妮絲其實帶給他不少快樂，然而愛情圓滿與親情圓滿是兩件不一樣的事，在小布心中始終認為孩子們跟他斷得那麼乾淨是一大遺憾，想到仍會心痛，也不想要再嘗試一次痛苦的離婚戰，寧可只談戀愛不結婚，目前伊妮絲還能接受，假使她有想當媽媽的需求、小布又不願再踏進家庭，恐怕就是這段感情要不要走下去的關鍵點。報導引述不具名消息來源稱莎哈拉的畢業典禮，身為爸爸的布萊德彼特如果想出席，或是去探視她，也真的沒人能阻攔，不過畢業典禮應該是慶祝她完成學業為主，而不是他到底會不會露面。小布方面的消息人士則回嗆：「你不能都想要，既促進澈底疏離的氣氛，又去批評一個人在很確定不會受到歡迎的場合中缺席，這些情況又不是他自己製造出來的。」換言之，問題的根源就是裘莉。當初她知道布萊德彼特多想要小孩，現在就刻意剝奪他最想要的，讓他永遠痛苦，蠻符合許多觀眾眼中「黑魔女」的形象，有不少人到現在都沒原諒她破壞布萊德彼特與珍妮佛安妮絲頓的婚姻，一直當她是心機小三，認為小布活該，自己招惹大麻煩，嘗到苦果。可是也有人覺得，裘莉對小布恨意深刻至此，背後一定有原因，她老是堅持小布在私人飛機上喝醉酒對她動粗，其中一個孩子為了替她出手，也被小布攻擊，外界推論那個孩子就是麥杜斯，麥杜斯也很早就表明要把養父的姓氏去掉。這件家暴案早被FBI以「證據不足」宣告撤銷，裘莉不死心想重啟，搞不好有幾分事實，然而一切真相外人皆不得而知。撇開各自在感情和婚姻上都犯過錯的布裘，伊妮絲算是目前最無辜的一個人，網友建議她，要是還想要生小孩，就不要在小布身上浪費青春，當年珍妮佛安妮絲頓就曾忙於事業，拖到黃金生育年齡都過了，努力想懷孕都不成，才會被裘莉成功奪愛，現在她33歲，可能剩沒幾年好猶豫，是要趕快思考清楚的時候。