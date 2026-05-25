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盧比歐：核談判需要時間，無法迅速解決

伊朗：現階段尚未就核問題細節做出承諾

美國總統川普（Donald Trump）當地時間24日發文，聲稱美國、伊朗的協議尚未完全談妥，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）亦表示，預定與伊朗達成的協議草案雖已獲得中東多國支持，但核問題涉及高度專業性，較難在短時間內解決。川普在自家社群平台發文表示，如果他與伊朗達成協議，那將會是一份好的、合適的協議，而非像前總統歐巴馬（Barack Obama）那樣，拱手給對方一大筆錢，還幫對方鋪平通往核武的路。川普強調，目前沒人看過或知道協議的內容，因為它還沒有完全談妥，打下：「所以不要去聽那些失敗者的話，他們在妄加批評一件自己根本不了解的事。」在另一則稍早發布的貼文中，川普也說，他已經告知談判代表不要急於達成協議，美國對伊朗船隻在荷姆茲海峽的封鎖將持續有效，直至協議達成並簽署，雙方都必須謹慎行事，花時間把事情做好。據《紐約時報》報導，盧比歐受訪時亦表示，不可能在72小時內、僅僅在餐巾紙背面寫寫，就解決跟核武有關的問題，除了荷姆茲海峽必須立即重新開放，美國也將針對濃縮鈾、高濃縮鈾，以及伊朗承諾永不擁有核武等議題，展開非常嚴肅的談判，雖不會花上幾年時間，但解決這些技術問題確實還需要一點時間。盧比歐並強調，川普的政策立場沒變，伊朗就是不能擁有核武，但也暗示美國準備採取分階段談判，而若2個月內未能取得成果，不排除恢復對伊朗的軍事打擊，不過川普還是傾向通過外交手段解決問題。1名匿名白宮高級官員證實，距離協議達成可能還需要數天才能獲得伊朗領導層批准，儘管美方對此表達樂觀，但協議簽署前仍存在變數。伊朗方面強調，不願將解凍資產和核材料問題掛鉤，一旦協議有望達成，美以就應立即解凍伊朗部分遭凍結的資產，確保伊朗能完全使用這些資產，這是德黑蘭的底線之一。伊朗方面坦言，包括解凍伊朗資產在內的矛盾，諒解備忘錄的內容至今還沒敲定最終版，仍存在無法達成共識的可能。