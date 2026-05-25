全台高溫持續飆升，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，台灣未來幾天持續受到暖氣團影響，今（25）日起至周四天氣穩定炎熱，周二、周三高溫最明顯，將連日刷新今年最高溫紀錄。昨日全台最高溫出現在台南玉井39.4度，今天各地高溫仍有機會衝破39度。最新模式顯示，周五、周六將有梅雨季第4波鋒面南下，各地轉雨降溫。不過下周受到熱帶擾動影響，鋒面結構可能被破壞，天氣又將恢復晴熱型態。
全台最熱「台南玉井」飆39.4度！周五梅雨季第4波鋒面報到
吳德榮指出，昨（24）日全台最熱地點出現在台南市玉井區，高溫衝上39.4度，各地白天也普遍都有36至39度高溫。根據觀測資料，今天清晨台灣上空晴朗無雲，幾乎沒有降雨回波，截至凌晨4時42分，各地平地低溫約落在21至22度，白天則會迅速升溫。
最新歐洲模式（ECMWF）24日晚間8時模擬顯示，滯留鋒已逐漸北退，水氣明顯減少，大氣環境偏穩定，今（25）日起至周四前，台灣持續受到暖氣團影響，白天炙熱如盛夏，將連日屢創今年高溫，其中周二、周三高溫最為明顯，民眾外出務必注意防曬與中暑風險。
氣溫方面，今天全台高溫上看39度以上，北部約22至37度、中部22至37度、南部21至39度、東部21至37度。不過，吳德榮指出，周五、周六（29、30日）梅雨季第4波鋒面將南下，屆時各地有機會轉為有雨天氣，氣溫也會稍微下降。
有熱帶擾動發展！破壞「滯留鋒」減少降雨 不會直接影響台灣
至於下周天氣，吳德榮透露，周日至下周三（31日至6月3日）期間，鋒面結構可能受到熱帶擾動影響而被破壞，因此降雨情況減弱，天氣又會逐漸恢復晴朗炎熱型態。
此外，最新歐洲模式與AI模擬資料也顯示，下半周菲律賓東方海面可能有熱帶擾動發展，未來預估將朝琉球東南方海面移動，並往東北方向大迴轉。
不過目前不論是歐洲模式（ECMWF）或AI模式（AIFS），都認為該系統對台灣沒有直接影響，且破壞「滯留鋒型態」的形成。由於各國模式仍持續調整中，因此周五之後的天氣仍存在較高不確定性，後續仍需持續觀察。
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吳德榮指出，昨（24）日全台最熱地點出現在台南市玉井區，高溫衝上39.4度，各地白天也普遍都有36至39度高溫。根據觀測資料，今天清晨台灣上空晴朗無雲，幾乎沒有降雨回波，截至凌晨4時42分，各地平地低溫約落在21至22度，白天則會迅速升溫。
最新歐洲模式（ECMWF）24日晚間8時模擬顯示，滯留鋒已逐漸北退，水氣明顯減少，大氣環境偏穩定，今（25）日起至周四前，台灣持續受到暖氣團影響，白天炙熱如盛夏，將連日屢創今年高溫，其中周二、周三高溫最為明顯，民眾外出務必注意防曬與中暑風險。
有熱帶擾動發展！破壞「滯留鋒」減少降雨 不會直接影響台灣
至於下周天氣，吳德榮透露，周日至下周三（31日至6月3日）期間，鋒面結構可能受到熱帶擾動影響而被破壞，因此降雨情況減弱，天氣又會逐漸恢復晴朗炎熱型態。
此外，最新歐洲模式與AI模擬資料也顯示，下半周菲律賓東方海面可能有熱帶擾動發展，未來預估將朝琉球東南方海面移動，並往東北方向大迴轉。
不過目前不論是歐洲模式（ECMWF）或AI模式（AIFS），都認為該系統對台灣沒有直接影響，且破壞「滯留鋒型態」的形成。由於各國模式仍持續調整中，因此周五之後的天氣仍存在較高不確定性，後續仍需持續觀察。