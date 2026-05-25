統一發票3、4月今（25）日下午13時30分將開出中獎號碼，大家除了整理手邊發票準備對獎之外，也要看上期1月、2月是否有中獎的發票遺漏未對，根據財政部統計，上期還有4張1000萬沒有人領獎，期限只到7月6日，千萬不要讓財神爺跑掉啦！《NOWNEWS》本文也提供統一發票3、4月最新完整開獎號碼、開獎直播、1、2月未領大獎清冊以及消費地點明細、統一發票領獎規則等，提供民眾一文掌握最新資訊。
統一發票3、4月開獎！完整獎號、直播一覽
📌特別獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
統一發票1、2月未領大獎清冊！消費地點、明細一覽
🟡1000萬元特別獎（4張未領）
◼︎ 7-ELEVEN，購買物品39元（台北市中正區中山南路7號1樓）
◼︎ 美觀園，購買食品1579元（台北市萬華區峨眉街47號1至3樓）
◼︎ 麥當勞，購買物品2元（新北市土城區金城路3段54號1樓及地下1樓）
◼︎ 永豐停車場，停車費80元（桃園市龜山區興華二街23號旁）
🟡200萬元特獎（4張未領）
◼︎ 7-ELEVEN，購買菸品190元（高雄市三民區察哈爾一街148號1樓）
◼︎ 樺達奶茶，購買飲品61元（高雄市左營區站前北路1號1、2、3、4樓）
◼︎ KEBUKE，購買飲品45元（高雄市仁武區仁雄路86之42號1樓）
◼︎ 中油CPC，汽油60元（高雄市甲仙區新興路55號）
🟡100萬元雲端發票專屬獎（8張未領）
◼︎ Google Play，應用程式90元（台北市信義區）
◼︎ App Store，訂閱費180元（台北市信義區）
◼︎ Foodpanda，外送費27元（台北市信義區忠孝東路4段555號14樓）
◼︎ 蝦皮購物，購買物品1286元（台北市信義區忠孝東路4段555號17樓）
◼︎ 遠傳電信，電信費799元（台北市內湖區瑞光路468號5樓）
◼︎ 台灣自來水公司，水費274元（桃園市桃園區中山路291號）
◼︎ 台灣電力公司，電費635元（雲林縣斗六市明德北路3段39號）
◼︎ 麥當勞，購買食品204元（高雄市苓雅區五福一路40號）
財政部提醒民眾，115年1月、2月統一發票領獎期間只到7月6日，一旦錯過逾期不得領獎，獎金將全數充公。尤其又有多個大獎是屬於「載具歸戶」的民眾，像是外送費、APP應用程式費用，這些容易遺漏在信箱中的中獎發票，如果在今年1月、2月有使用外送以及購買APP應用程式的人，要記得查看信箱或者及早將發票歸戶啊！
統一發票3、4月開獎！中獎規則、雲端發票開獎組數、領獎規則一次看
📌統一發票對號規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。
📌雲端發票特別獎：
根據財政部官網公告，全新年度統一發票雲端專屬獎前面獎項照舊，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6千組、800元獎10萬組，不過在500元獎項部分，經審慎評估統一發票給獎經費執行情形，決議加開70萬組，因此今年1月至6月統一發票，500元每期獎項從315萬組新增至385萬組，財政部鼓勵大家多多使用雲端發票，有更多中獎機會。
📌發票領獎期限：
財政部賦稅署提醒，115年3月、4月期統一發票中獎領獎期間為今年6月6日至9月7日。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。
📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。
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📌特別獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
🟡1000萬元特別獎（4張未領）
◼︎ 7-ELEVEN，購買物品39元（台北市中正區中山南路7號1樓）
◼︎ 美觀園，購買食品1579元（台北市萬華區峨眉街47號1至3樓）
◼︎ 麥當勞，購買物品2元（新北市土城區金城路3段54號1樓及地下1樓）
◼︎ 永豐停車場，停車費80元（桃園市龜山區興華二街23號旁）
◼︎ 7-ELEVEN，購買菸品190元（高雄市三民區察哈爾一街148號1樓）
◼︎ 樺達奶茶，購買飲品61元（高雄市左營區站前北路1號1、2、3、4樓）
◼︎ KEBUKE，購買飲品45元（高雄市仁武區仁雄路86之42號1樓）
◼︎ 中油CPC，汽油60元（高雄市甲仙區新興路55號）
🟡100萬元雲端發票專屬獎（8張未領）
◼︎ Google Play，應用程式90元（台北市信義區）
◼︎ App Store，訂閱費180元（台北市信義區）
◼︎ Foodpanda，外送費27元（台北市信義區忠孝東路4段555號14樓）
◼︎ 蝦皮購物，購買物品1286元（台北市信義區忠孝東路4段555號17樓）
◼︎ 遠傳電信，電信費799元（台北市內湖區瑞光路468號5樓）
◼︎ 台灣自來水公司，水費274元（桃園市桃園區中山路291號）
◼︎ 台灣電力公司，電費635元（雲林縣斗六市明德北路3段39號）
◼︎ 麥當勞，購買食品204元（高雄市苓雅區五福一路40號）
統一發票3、4月開獎！中獎規則、雲端發票開獎組數、領獎規則一次看
📌統一發票對號規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。
📌雲端發票特別獎：
根據財政部官網公告，全新年度統一發票雲端專屬獎前面獎項照舊，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6千組、800元獎10萬組，不過在500元獎項部分，經審慎評估統一發票給獎經費執行情形，決議加開70萬組，因此今年1月至6月統一發票，500元每期獎項從315萬組新增至385萬組，財政部鼓勵大家多多使用雲端發票，有更多中獎機會。
財政部賦稅署提醒，115年3月、4月期統一發票中獎領獎期間為今年6月6日至9月7日。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。
📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。