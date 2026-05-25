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▲張學友（左）參加胡智同（右）的婚禮。（圖／微博＠香港TVB資訊台）

▲吳婉芳是1986年的港姐亞軍，拍過電影《燦若繁星》。（圖／微博＠樸實虛靜）

誰的婚禮可以請到「歌神」張學友？張學友23日參加喜宴，引發熱議，原來這場婚禮的新郎倌正是他的乾兒子，也就是港姐吳婉芳與已故百億富商胡家驊的次子胡智同。張學友當天坐在主桌，還與吳婉芳一起合唱經典歌曲〈愛是永恆〉祝福新人，讓眾人聽得如癡如醉。現場賓客還包含曾志偉、鄭伊健夫婦及李嘉欣夫婦等星光齊聚，場面十分熱鬧。吳婉芳與張學友私交甚篤，兩人早期因演藝工作認識，十分投緣，最後便以「乾兄妹」相稱，好交情維持至今；吳婉芳的3個小孩也都認張學友為乾爹，因此吳婉芳的小兒子胡智同娶妻，張學友勢必會到場。他當天也與吳婉芳一起坐在主桌，十分給新人面子。除了張學友外，這場婚禮的座上賓還包含曾志偉、唐鶴德、元彪以及鄭伊健夫婦、李嘉欣夫婦。可見吳婉芳即便退出演藝圈，也擁有好人緣，星友們都非常捧場這樁喜事。據悉，胡智同並非尋常富家子弟，他更是牛津大學畢業的藝術系高材生，後來與朋友在香港合作開健身房，外型高帥，結婚前就被喻為香港「鑽石級單身漢」；至於他的老婆Kristy，據港媒報導也是家境富裕的千金，但詳細背景沒被揭露。而胡智同的哥哥胡智略同樣是張學友的乾兒子，2021年胡智略迎娶香港傳奇富商霍英東的孫女霍詠盈時，張學友也有到場，坐鎮主桌，以長輩身份填補父親席位的空缺。當年吳婉芳的丈夫胡家驊過世時，張學友更親自為其扶靈，兩家人感情非常深厚。