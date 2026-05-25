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律師曝：若馬英九主動進入訴訟 恐被迫進行精神鑑定

馬英九基金會風暴越演越烈，針對其內部調查小組稱前執行長蕭旭岑「並未有具體客觀證據證明私吞財務」，代理執行長戴遐齡和國安會前秘書長金溥聰等人今（25）日上午將召開記者會說明。而對於馬英九不接受小組的調查結果，律師陳君瑋認為，雙方若法院見真章，馬英九一定是最大輸家，恐怕晚節不保。陳君瑋昨發文提到，馬英九若提提告財政紀律訴訟，恐被迫要進行精神鑑定，最後馬英九恐怕是最大輸家！糾紛的處理順序會是：先發律師函或內部私下調解，如果不成立，就進入法院調解，優點是透過調解委員的中立協助，促進雙方達成共識。陳君瑋說，如果調解再不成立，就進入訴訟直接開庭，由法官審理，彼此提供證據與答辯相互攻防，而馬英九之前被家人聲輔助宣告，他可以「拒絕接受精神鑑定」，法院也不能強制就醫，所以輔助宣告沒辦法成立。但馬英九因不滿三人小組結果，打算進入「訴訟程序」，從被動轉成主動要提告財政紀律問題，狀況就完全不一樣了。陳君瑋指出，起訴原告必須有行為能力才能開打訴訟，所以一旦對造質疑「馬英九精神狀況有問題，提起訴訟並非他個人的本意」，此時法院可職權要求馬英九進行精神鑑定。所以到頭來，馬英九為了提告財政紀律，恐被迫進行精神鑑定，證明沒有失智。最後，陳君瑋也說，萬一醫院證明馬失智，周美青、馬以南成為他的輔助人，可以先取得民事輔助宣告裁定，然後再接手替馬英九提告財政紀律訴訟。但此時，馬英九恐怕成為大家訴訟上的傀儡，這才是真的晚節不保。