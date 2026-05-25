美國保守派智庫「德州公共政策基金會」（Texas Public Policy Foundation）副主席、美國退役陸軍中校兼前議員迪沃爾（Chuck DeVore），近日投書外媒，提到美國之所以承受不起台灣落入中國之手，主要有3大原因，並呼籲美國加速對台武器交付、深化軍事合作。
根據《福斯新聞》報導，許多分析認為，台灣生產的先進半導體，由台積電主導的尖端晶片製造，讓台灣對全球經濟與美國軍事優勢而言不可或缺，所以不能讓中國接管台灣，這個說法固然有理，但在迪沃爾看來，台灣還有3個關鍵因素需要美國高度關注，包括：地理位置、外交影響，民主制度在距離中國僅一海之隔處蓬勃發展的強大象徵意義。
迪沃爾指出，台灣位處第一島鏈樞紐，將中國海軍限制在中國近海，若中國控制台灣，中共艦隊將得以進入開放的太平洋，直接威脅關島及更遠的美國盟友。何況，失去台灣對美國的亞洲戰略版圖而言，也將導致大幅向中共傾斜的風險，屆時日本、韓國、菲律賓，都將面臨龐大壓力，在中國利用地理上的鄰近性、經濟脅迫與軍事恫嚇下，逐漸遠離華府。
簡言之，台灣陷落引發的外交災難，帶來的是一連串有利威權主義、而非自由的重新結盟，凸顯華府的安全保證是何等空洞，那些已經「兩邊下注」的盟友也會加速向中國靠攏。
迪沃爾提到，中國堅稱只有威權統治才能治理華人社會，但台灣的存在、獨立運作且蓬勃發展的民主制度，已經證明事實並非如此，揭露了中國「統一」論述核心的謊言。
迪沃爾強調，美國必須把台灣視為戰略資產，加速武器交付、深化軍事合作，並重建美國自身工業基礎，尤其是在半導體與造船領域。同時也需要採取清醒的外交手段，既安撫盟友，也向中國發出訊號，即「侵略行為會帶來不可接受的風險」。
迪沃爾重申，台灣的命運不僅關乎晶片或一座島嶼，還關乎世界上最主要的民主國家，是否會捍衛國家利益，對抗世上最強大的威權國家。目前，經濟、地理、外交、象徵意義的線索，都指向同一個事實-美國及整個西方承受不起失去台灣的代價，它們的繁榮、安全及亞洲自由事業都取決於此，而只要台灣保持自由，中國共產黨就無法威脅自由世界。
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迪沃爾指出，台灣位處第一島鏈樞紐，將中國海軍限制在中國近海，若中國控制台灣，中共艦隊將得以進入開放的太平洋，直接威脅關島及更遠的美國盟友。何況，失去台灣對美國的亞洲戰略版圖而言，也將導致大幅向中共傾斜的風險，屆時日本、韓國、菲律賓，都將面臨龐大壓力，在中國利用地理上的鄰近性、經濟脅迫與軍事恫嚇下，逐漸遠離華府。
簡言之，台灣陷落引發的外交災難，帶來的是一連串有利威權主義、而非自由的重新結盟，凸顯華府的安全保證是何等空洞，那些已經「兩邊下注」的盟友也會加速向中國靠攏。
迪沃爾提到，中國堅稱只有威權統治才能治理華人社會，但台灣的存在、獨立運作且蓬勃發展的民主制度，已經證明事實並非如此，揭露了中國「統一」論述核心的謊言。
迪沃爾強調，美國必須把台灣視為戰略資產，加速武器交付、深化軍事合作，並重建美國自身工業基礎，尤其是在半導體與造船領域。同時也需要採取清醒的外交手段，既安撫盟友，也向中國發出訊號，即「侵略行為會帶來不可接受的風險」。
迪沃爾重申，台灣的命運不僅關乎晶片或一座島嶼，還關乎世界上最主要的民主國家，是否會捍衛國家利益，對抗世上最強大的威權國家。目前，經濟、地理、外交、象徵意義的線索，都指向同一個事實-美國及整個西方承受不起失去台灣的代價，它們的繁榮、安全及亞洲自由事業都取決於此，而只要台灣保持自由，中國共產黨就無法威脅自由世界。