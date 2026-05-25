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美國代理海軍部長Hung Cao上週透露正在暫停一項價值140億美元的對台軍售案，不過我國防部回應，尚未收到軍售延宕之通知，將持續與美國在台協會（AIT）及美戰爭部保持密切協調聯繫。對此，前立委沈富雄昨（24）日直言，綠營不見棺材不掉淚，連說要和美總統川普通話，恐怕也是一廂情願。沈富雄昨上《TVBS 戰情室》表示，美國部長都說不賣了，台灣還在說那不見得是真的，要更高層通知我們才算，這是不見棺材不掉淚、未到黃河心不死。至於川賴通話，一開始就沒有，這是一廂情願，民進黨還覺得代理海軍部長講的話不算數？沈富雄認為，川普要或是不要都是一念之間，他那時候說要跟那些人通話，就是若他決定不賣武器，起碼要交代一下！為什麼民進黨做那麼多壞事，到現在還滿穩的？比如軍購暫時不賣了，國民黨人傻了，高興還是不高興、是好還是壞？國民黨還不知道怎麼說，說好也不對、不好也不對，要怎麼說，這個要趕快決定。