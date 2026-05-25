我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國啦啦隊女神李多慧時隔6個月，終於在昨（24）日更新YouTube頻道，挑戰攀登台北七星山並全程用中文進行Q&A。談到來台最不習慣的事，她坦言是「想念爸媽」，曾經因被韓劇親情橋段逼哭，就哭著打給父母撒嬌。至於理想型條件，她大方公開喜歡幽默且「肚子QQ的」男生，希望兩人相處能充滿樂趣，並透露未來結婚想定居在安靜的地方。李多慧昨日在102萬粉絲訂閱的YouTube頻道更新影片，她與經紀人Lala一起去從陽明山小油坑步道爬往七星山，邊散步邊回答粉絲提出的問題。被問到有沒有喜歡的電影或是電視劇，李多慧說自己很喜歡IU主演的《苦盡柑來遇見你》，她常被劇情感動到哭，然後就想起自己的爸媽，哭著打電話回去。李多慧也坦言，來台灣最不習慣的地方就是不能經常見到爸媽，「因為我在韓國的時候，每天跟爸爸媽媽一起吃飯還有聊天，但是來台灣以後（相處時間）比較少」，所以有時候難免會覺得寂寞。李多慧接著也聊到感情問題，笑說「大家都知道我喜歡肚子QQ的男生」，至於個性部分，她希望對方很幽默，因為她也是幽默的人，所以希望兩個人在一起可以很歡樂。另外，李多慧說自己比起都市，更喜歡住在鄉下，「我喜歡比較安靜的地方，所以我如果結婚的時候，我想要住安靜的地方」。李多慧還有回答許多跟飲食習慣有關的問題，她說自己剛來台灣時愛吃麻辣鍋，現在則偏好吃健康餐，她也主張芋頭不加入火鍋，不喜歡湯變稠的感覺。至於吃咖哩飯，李多慧是不拌派，但是男朋友如果拌了沒關係，為愛她可以接受，不過Lala攪拌就不行，可愛「雙標」讓粉絲笑翻。影片曝光後觀眾也紛紛留言，「等多慧更新等了好久」、「半年了，終於上片了」、「多慧，台灣永遠歡迎妳，台灣就是妳的家，爸媽要是不忙的話，可以接他們過來長住一段時間，妳就能看到他們，他們也可以在台灣旅遊」、「就算是台灣人也沒幾個人可以爬完七星山，多慧真的很厲害！」、「多慧的體力真好，聊整路的」。