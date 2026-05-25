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今（25）日上午台灣高鐵因號誌訊號異常影響營運，宣布自上午8時起調整列車運行模式，取消原訂班表列車，改採每小時固定班次的全車自由座列車營運，高鐵公司目前正持續進行搶修作業。台灣高鐵表示，受到號誌訊號異常影響，自上午8時起取消原班表各班次列車，並改由南港站南下、左營站北上，每小時分別發出3班每站停靠列車，發車時間為整點、20分及40分，列車全面採自由座模式營運，商務車廂除外。高鐵公司指出，目前工程人員正持續搶修中，後續最新營運資訊將隨時對外更新，並提醒旅客留意官方公告及車站資訊。針對此次異常造成旅客行程延誤，台灣高鐵也公布退費與補償方案。若列車抵達目的地時間較原訂時刻延遲30分鐘以上、未滿60分鐘，可退還實收票價50%；延遲超過60分鐘者，可全額退票。此外，因事件影響而取消車次的旅客，若車票未使用，可辦理全額退費；若旅途中斷，也可退還未乘區間票價，且免收手續費。至於持對號座車票改搭自由座列車的旅客，高鐵表示，可於乘車日起一年內，至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。台灣高鐵對此次異常事件造成旅客不便，再次表達歉意，並呼籲旅客出發前先確認最新營運資訊，以利調整行程。