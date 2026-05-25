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作家質疑馬英九怎會缺席重要活動 講稿宣讀還被取消？

馬英九稱不知有活動！基金會工作訊息顯示：行程直接拿掉

前總統馬英九近期指控前基金會執行長蕭旭岑等人違反財政紀律，更稱呼蕭旭岑為「貪汙犯」，蕭旭岑則從隱忍到反擊，間接透露出馬英九疑似有失智情況。對此，作家張若彤昨（24）日揭露，馬習會10週年研討會當天，馬英九缺席且講稿未被宣讀，安排相當詭異，他事後與馬英九餐敘時詢問此事，馬英九竟稱當天根本不知道有活動，基金會員工更對此事直指，王光慈在活動前2天通知不讓馬英九參加，但對外仍維持馬英九會出席的說法。張若彤昨發文指出，按理來說，「馬習會」是對於馬英九作為中華民國總統落實其歷史定位的頭等大事。但「馬習會10週年」的紀念活動當天卻發生了一件令在場的大家都覺得莫名其妙的事情：馬英九沒來。這就好比舉辦生日宴會，結果壽星沒來一樣奇怪。張若彤提到，更莫名其妙的是，馬英九沒來，主持人宣布馬英九因感冒不克參加，將由蕭旭岑（當時已經就任國民黨副主席約一週）宣讀馬英九的講話稿（因為這場活動在程序上第一個致詞的一定是馬英九），結果代表馬總統的蕭旭岑上台，蕭旭岑卻以講稿太長為由，自己就在台上臨時取消了宣讀講稿。張若彤質疑，這是一個很詭異的安排，這些人都不是政治新手，不可能犯這種錯誤。簡單說，馬英九在自己應該是唯一主角的「馬習會10週年」的活動中，不但缺席，連「參與感」都沒有。甚至其講話稿，都不是在開幕當場發布，而是提前就在臉書曝光，讓大家陸陸續續看到。結果，張若彤昨說，馬前總統主動約他們5／18吃午餐，邊吃邊聊，聊得還挺過癮，真的是有說有笑（馬前總統很會開玩笑），大概聊了整整2小時，現場就5個人，馬前總統、金溥聰、戴遐齡執行長、廖館長和他。結果他當面提出一個憋了很久的疑問：去年（2025）十一月七日「馬習會10週年研討會」開幕時，大會突然宣布馬前總統因為感冒怕傳染給大家，因此不克出席，請問馬總統那天生病了嗎？結果馬前總統說：「那天我根本不知道有活動」。張若彤說，一旁金溥聰也說，馬總統根本不知道這件事，他也已經打給夏立言（當時雙方合辦這場研討會）釐清這件事了。想了想，又對張若彤說，這樣，我們找基金會員工來問比較清楚。先後便進來2位基金會員工，但頭一位似乎不是很了解來龍去脈，又請了另一位，他聽了之後，立刻回想到，說沒錯，那是在研討會前2天，王光慈告知大家這次不讓馬參加活動，也不對其他員工提，對外一切都按照「馬要去」的樣子來聯繫。張若彤指出，該員工還在工作群組中找到了王光慈下令的那則訊息。因此，張若彤質疑，有什麼問題，在2天前就能確定對馬英九如此重要的場合他不能出席？而且還要瞞著馬英九，瞞著所有人？就算不方便，坐在那裡都好吧；就算不來，找代表宣讀他的講稿都好吧；就算不讀講稿，留著他的空位置和名牌都好吧。