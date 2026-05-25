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美國股市上週五（22日）持續走高，道瓊指數再創新高，標普500指數連續8週收紅，寫下2023年以來最長週線連漲紀錄，再加上台指期上週五上漲179點，帶動台北股市今（25）日開盤上漲399.9點、來到42667.87點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲3.09點、來到426.34點。今日開盤量大強勢個股：友達、群創、英業達、仁寶、彩晶；開盤量大弱勢個股：華邦電、力積電、南亞科、旺宏、第一金。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲20元、來到2275元；台達電開盤上漲110元、來到2205元；聯發科開盤直攻漲停價4245元，站上4000元。美國與伊朗談判自上週三起傳出進展，市場開始押注能源風險有望降溫，帶動風險偏好回升。美國國務卿盧比歐與伊朗媒體近期均釋出正面訊號，顯示雙方在和平協議談判上取得部分進展，但市場仍關注伊朗濃縮鈾庫存以及荷姆茲海峽問題，兩者仍是談判主要障礙。油價方面，市場持續評估談判前景，布蘭特原油上週五升至每桶約103美元，西德州原油升至每桶約96美元。不過交易員認為，油市已部分反映達成協議的可能性，近期對談判消息的敏感度逐漸下降。能源價格高漲也持續衝擊消費者信心，密西根大學最新調查顯示，美國消費者信心跌至44.8，來到歷史新低，通膨預期同步升溫，反映市場對油價與生活成本壓力仍存憂慮。另外，美國總統川普週五主持聯準會新任主席華許宣誓儀式，華許正式展開四年主席任期。華許表示，他將推動「改革導向」的聯準會，汲取過去經驗並擺脫僵化決策框架，在維持制度透明與績效標準下，帶領央行面對新一輪通膨與能源衝擊挑戰。美股四大指數上週五全數走高，道瓊指數上漲294.04點或0.58%，收50579.70點，那斯達克指數上漲50.87點或0.19%，收26343.97點，標普500指數上漲27.75點或0.37%，收7473.47點，費半指數上漲238.46點或1.99%，收12202.54點。台股ADR跌多漲少，台積電ADR下跌0.65%，日月光ADR上漲6.65%，聯電ADR下跌0.71%，中華電信ADR下跌0.32%。台指期夜盤震盪走高，終場上漲179點或0.42%，收在42634點，台積電期貨盤後則是收在平盤價2275元，