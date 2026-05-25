115年3至4月期統一發票中獎號碼將在今（25）日下午1點30分公布，包括千萬元特別獎、200萬元特獎以及各組頭獎號碼都將同步揭曉。不少民眾已經開始翻找發票準備對獎，財政部也表示，有一招能提高中獎機率的方法，就是完成載具歸戶，不僅額外獲得「雲端發票專屬獎」資格，獎金還能自動入帳，直接省下印花稅與親自領獎的時間，絕對是發票隱藏中獎神招。
115年3、4月統一發票準備開獎！「提高中獎率」神招：每期385萬組送錢
財政部指出，本期統一發票中獎號碼將於今天下午1點30分正式公布，民眾可以鎖定《NOWNEWS》即時開獎結果，或透過財政部官方網站查看。
不少人每期對發票總是與獎金擦身而過，也好奇到底該怎麼提高中獎率。財政部也直接回答，目前最實用的方法之一，就是多使用電子載具儲存雲端發票。
若民眾平時消費時，使用手機條碼、會員載具、悠遊卡、信用卡等方式儲存電子發票，除了原本的一般統一發票獎項外，還能額外參加「雲端發票專屬獎」抽獎，相當於擁有雙重中獎機會。
為鼓勵更多人使用載具，財政部賦稅署今年2月也宣布，今年1至6月期的雲端發票500元專屬獎，每期將增開70萬組，總組數提高至385萬組，希望讓更多民眾享受到中獎小確幸。
「載具歸戶」好處超多！不怕忘記領獎、省獎金印花稅
財政部過去多次提醒，若發票過期就無法補救，因此建議民眾提早完成「載具歸戶」。相較於紙本發票容易遺失、忘記兌獎，雲端發票也具備更多便利性。
只要將雲端發票綁定帳戶，中獎後獎金便可直接匯入指定帳戶，不僅免去親自領獎程序，還能省下千分之四印花稅，同時系統也會主動發送中獎通知，降低忘記兌領的風險。
民眾只要事先登入財政部電子發票整合服務平台，在「領獎設定」中開啟匯款功能，完成帳戶設定後，未來透過手機條碼或已歸戶載具儲存的雲端發票，只要中獎，獎金就會在領獎首日自動入帳，若遇假日則順延，省下自行兌獎的麻煩。
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財政部指出，本期統一發票中獎號碼將於今天下午1點30分正式公布，民眾可以鎖定《NOWNEWS》即時開獎結果，或透過財政部官方網站查看。
不少人每期對發票總是與獎金擦身而過，也好奇到底該怎麼提高中獎率。財政部也直接回答，目前最實用的方法之一，就是多使用電子載具儲存雲端發票。
為鼓勵更多人使用載具，財政部賦稅署今年2月也宣布，今年1至6月期的雲端發票500元專屬獎，每期將增開70萬組，總組數提高至385萬組，希望讓更多民眾享受到中獎小確幸。
「載具歸戶」好處超多！不怕忘記領獎、省獎金印花稅
財政部過去多次提醒，若發票過期就無法補救，因此建議民眾提早完成「載具歸戶」。相較於紙本發票容易遺失、忘記兌獎，雲端發票也具備更多便利性。
只要將雲端發票綁定帳戶，中獎後獎金便可直接匯入指定帳戶，不僅免去親自領獎程序，還能省下千分之四印花稅，同時系統也會主動發送中獎通知，降低忘記兌領的風險。
民眾只要事先登入財政部電子發票整合服務平台，在「領獎設定」中開啟匯款功能，完成帳戶設定後，未來透過手機條碼或已歸戶載具儲存的雲端發票，只要中獎，獎金就會在領獎首日自動入帳，若遇假日則順延，省下自行兌獎的麻煩。