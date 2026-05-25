5月報稅季已經接近尾聲，6月1日就是房屋稅、綜合所得稅的最後繳款期限，稅務局提醒，房屋稅若是逾期未繳，將會被加徵滯納金，逾期30天沒繳，還會被移送法務部強制執行，請還沒繳納房屋稅的民眾儘速繳納。《NOWNEWS》一次整理房屋稅繳納期限、繳費單遺失怎麼辦、8大支付方法。

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2026房屋稅相關時程

繳納時間：2026年5月1日到2026年6月1日。（原為5月31日，遇假日順延一日）

課稅期間：2025年7月1日到2026年6月30日。

納稅基準日：每年2月最後一日持有者要負責繳納房屋稅。

▲房屋稅繳納期限到今年6月1日。 （示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）
▲房屋稅繳納期限到今年6月1日。 （示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）
為什麼房屋稅要繳超過1年？

房屋稅稅制改為「按年課徵」，如果民眾是在2025年3月1日到6月30日才新建、增建完成的房子，這段期間的房屋稅會被並在2026年的房屋稅一起算，舉例來說，如果你的房子是在去年3月1日交屋的新成屋，那今年收到房屋稅單，課稅期間就會是去年3月到今年6月，最長16個月。

2026房屋稅單不見了怎麼辦？

如果房屋稅單不見了，或是沒有收到房屋稅單，可透過以下方式補發：

1、到超商補發：房屋稅額小於3萬元的民眾，可持自然人憑證、行動自然人憑證或已註冊健保卡及密碼，到4大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）的Kiosk多媒體機（如ibon、FamiPort、Life-ET、OK.go），就能申請列印「房屋稅繳稅憑證」（小白單）。

▲若房屋稅沒有超過3萬元，民眾可到超商多媒體機補申請。（示意圖╱統一超商提供）
▲若房屋稅沒有超過3萬元，民眾可到超商多媒體機補申請。（示意圖╱統一超商提供）
2、線上補發：可到「地方稅網路申報作業」網站申請補發，線上補發也需要有自然人憑證、讀卡機等，進行身分驗證。

3、臨櫃或電話申請：若沒辦法線上補發，可攜帶身分證到各地方政府稅捐稽徵處或地方稅務局辦理補發，或撥打當地稅捐稽徵處或地方稅務局電話申請郵寄。

2026房屋稅8大繳款方式

1、電子支付帳戶：可用LINE Pay（iPASS MONEY）、街口、icash Pay、全支付等APP掃碼繳納。

2、行動支付工具： 透過開辦行動支付之銀行APP，以信用卡或金融卡繳納。

3、便利商店：稅額3萬元以下，可持稅單至四大超商櫃檯繳納。

4、金融機構：持稅單至各代收金融機構臨櫃繳納，但郵局不代收。

5、信用卡： 透過電話語音或網路繳稅服務網站（paytax.nat.gov.tw）。

6、自動櫃員機（ATM）： 轉帳繳納，免收手續費。

7、活期（儲蓄）存款帳戶： 僅限使用本人帳戶，透過電話或網路轉帳。

8、晶片金融卡： 透過網路繳稅服務網站，進行網際網路轉帳繳納。

▲可透過電子支付帳戶繳納房屋稅，不用出門超方便。（圖／記者徐銘穗攝）
▲可透過電子支付帳戶繳納房屋稅，不用出門超方便。（圖／記者徐銘穗攝）
房屋稅逾期沒繳會怎麼樣？

若沒有在6月1日前完成繳稅：

逾期3日：每超過3天就會按稅額加徵1％滯納金，最高加收10％滯納金。

逾期30日：要是超過30天還是沒繳納，將會被移送行政執行機關強制執行，到時候可能會被扣押薪資或存款。

資料來源：財政部

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張家瑋編輯記者

畢業於國立台東大學華語文學系，現任《NOWNEWS今日新聞》房產及家居生活記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，...