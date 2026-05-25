根據麥當勞APP全球版，今（25）日起放送「買一送一」全新13大優惠券，推薦高溫消暑必喝奶昔買一送一，半價搭配蘋果派好划算，免費送中薯、薯餅；歡樂送優惠還能免費吃麥克雞塊，一次整理好康吃到5月底；頂呱呱表示，最新呱張省優惠券也有好多「買一送一」，搭配2顆呱呱包99元最超值。
麥當勞：買一送一！奶昔、蘋果派半價 本周13大優惠券
麥當勞表示，APP全球版最新開跑本周13大速食優惠券。
即日起至5月26日：
◾️單點「奶昔買一送一」（香草風味／草莓風味）
◾️手機點餐／歡樂送限定：「單點蘋果派買一送一」
◾️單點經典滿福堡系列「免費送薯餅」
◾️單點鬆餅系列「免費送薯餅」
◾️單點質感焙果系列「免費送薯餅」
◾️買6塊麥克雞塊套餐「免費送小杯玉米湯」
◾️買6塊麥克雞塊套餐「現折10元」
◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送38元中杯飲品」
◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」
◾️單點勁辣雞腿堡／雙層牛肉吉事堡／大麥克「免費送小薯」
◾️手機點餐限定：單點消費滿100元「免費送中薯」
即日起至5月29日：
◾️歡樂送2.0單筆滿350元「免費送6塊麥克雞塊」（限平日5:00-10:30）
◾️歡樂送2.0單筆滿350元「免費送6塊麥克雞塊」（限平日10:30後）
頂呱呱買一送一！89元炸雞套餐、99元2顆呱呱包 21大優惠券快收
頂呱呱即日起至6月14日，最新開跑「呱張省優惠券」活動。《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最划算吃法：
◾️買一送一！可口可樂系列飲品、功夫茶系列飲品、地瓜薯條、波浪薯條都「買一送一」。
◾️套餐百元有找！「原味雞腿＋甜甜包＋40元飲品」89元、「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲品」99元。
◾️雙倍優惠！「呱呱包2入」99元、「原味炸雞2塊」109元。
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即日起至5月26日：
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◾️買6塊麥克雞塊套餐「免費送小杯玉米湯」
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◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」
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