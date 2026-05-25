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麥當勞：買一送一！奶昔、蘋果派半價 本周13大優惠券

即日起至5月26日：

即日起至5月29日：

▲天氣越來越熱，快喝麥當勞奶昔買一送一消暑。（圖／記者蕭涵云攝）

頂呱呱買一送一！89元炸雞套餐、99元2顆呱呱包 21大優惠券快收

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▲頂呱呱買一送一最新「呱張省優惠券」下殺5折起。（圖／頂呱呱提供）

根據麥當勞APP全球版，今（25）日起放送「買一送一」全新13大優惠券，推薦高溫消暑必喝奶昔買一送一，半價搭配蘋果派好划算，免費送中薯、薯餅；歡樂送優惠還能免費吃麥克雞塊，一次整理好康吃到5月底；頂呱呱表示，最新呱張省優惠券也有好多「買一送一」，搭配2顆呱呱包99元最超值。麥當勞表示，APP全球版最新開跑本周13大速食優惠券。◾️（香草風味／草莓風味）◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️（限平日5:00-10:30）◾️（限平日10:30後）頂呱呱即日起至6月14日，最新開跑「呱張省優惠券」活動。《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最划算吃法：◾️◾️◾️