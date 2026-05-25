美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）近日在出席參議院聽證會時，證實由於伊朗戰爭仍在持續，美國暫停了一項價值140億美元的對台軍售案，引發熱議。有美媒引述專家分析，此舉雖會引起外界對美國真實軍火儲備的疑慮，但或許反而對川普有利。
根據《國會山報》報導，智庫「加圖研究所」（Cato Institute）的美國對中國、東亞外交政策分析師桑基（Evan Sankey）認為，川普既想重建美國的軍火儲備，又想在與北京的外交談判中取得進展，這時推遲軍售或訂單交付，一方面符合川普盼美中關係在習近平9月訪美前，保持建設性發展的期望；另一方面也能同時緩解真實存在的軍火問題。
桑基指出，採取這種兼顧作法，如果軍火問題與川普的對中政策偏好，剛好不謀而合，倒也算是一種幸運的巧合。
智庫「美國企業研究院」（American Enterprise Institute）的高級研究員庫柏（Zack Cooper）則告訴《國會山報》，他認為北京已經累積了足夠的籌碼，試圖讓川普更難向台灣出售武器。
庫柏並表示，中國可能會試圖將習近平9月的訪美行程，與川普政府暫停軍售一事掛鉤。不過，自從伊朗戰爭2月底爆發以來，美國拖延軍售並非完全不尋常，因為據悉華府也延後了向日本交付戰斧飛彈，並通知日本原定交付的400枚戰斧巡弋飛彈將出現大幅延遲。
庫柏還補充說，美國對韓國的武器銷售也有被推遲，只是首爾一直不願公開置評。
我是廣告 請繼續往下閱讀
桑基指出，採取這種兼顧作法，如果軍火問題與川普的對中政策偏好，剛好不謀而合，倒也算是一種幸運的巧合。
智庫「美國企業研究院」（American Enterprise Institute）的高級研究員庫柏（Zack Cooper）則告訴《國會山報》，他認為北京已經累積了足夠的籌碼，試圖讓川普更難向台灣出售武器。
庫柏並表示，中國可能會試圖將習近平9月的訪美行程，與川普政府暫停軍售一事掛鉤。不過，自從伊朗戰爭2月底爆發以來，美國拖延軍售並非完全不尋常，因為據悉華府也延後了向日本交付戰斧飛彈，並通知日本原定交付的400枚戰斧巡弋飛彈將出現大幅延遲。
庫柏還補充說，美國對韓國的武器銷售也有被推遲，只是首爾一直不願公開置評。