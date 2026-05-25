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根據美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）說法，為了確保美軍在對伊朗「史詩狂怒」行動中的彈藥供應充足，必須暫停140億美元對台軍售。對此，國防部長顧立雄今（25）日表示，我方其實沒有收到任何改變的通知，美國對台的政策其實沒有改變，而且遵循《台灣關係法》長久以來對我們的承諾，審慎樂觀看待第二批軍購。立院財政、外交及國防委員會聯席會議今日審查行政院函請審議「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，顧立雄於會前受訪。針對海馬士多管火箭系統付款問題，現在是不是援引預算法第八十四條來先做後續的處理? 顧立雄說，行政院院會通過之後，就將預算案就送到立法院，在這個時候就可以啟動預算法八十四條，就由行政院核定之後可以來付首期款，所以應該時間上應該來得及。沒有問題關於第二批軍購140億美金的部分，現在美方那邊有一些傳聞可能會有延宕的部分，國防部有掌握到相關的後續情況嗎？顧立雄說，「我們其實沒有收到任何改變的通知」，主要我們可以看到美國戰爭部的發言人表示，第一個就是說這個要由川普總統來做決定，這是第一點；第二點就是對台的政策其實沒有改變，而且美方會持續的遵循《台灣關係法》長久以來對台灣的承諾，所以就審慎樂觀來看待第二批軍購。針對特別條例被挪掉的4700億，是不是行政院希望說國防部可以來研議回歸年度預算? 顧立雄說，賴清德總統跟行政院長卓榮泰都已經表示過相關的這些案項會請國防部來逐一檢討，國防部會逐一檢討，是不是有一些項目納入年度預算，有一些項目是不是可以來辦理追加預算，這個可能要跟行政院來親自商量，至於要提特別條例的部分要怎麼個提法，這個部分的話，也要接受行政院的指導。