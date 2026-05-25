肯德基表示，618年中購物節優惠搶先於5月26日開跑！「買一送一」多達6組優惠碼大放送，結合PK APP獨家首度推出「原味蛋撻買6送6」，指定日期開搶6元蛋撻、18元炸雞與咔啦雞腿堡隨饗券，優惠菜單一次整理。報稅季德克士表示，「雞省進行式」5折優惠吃到月底。

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肯德基：買一送一！蛋撻買6送6、炸雞18元　618年中慶優惠券一次看

迎戰2026年中最強購物節，肯德基表示，最大檔期「618年中慶」優惠重磅登場，全台門市肯德基5月26日至6月2日：

買一送一！

◾️優惠代碼50517「香酥脆薯（小）買一送一」特價41元

◾️優惠代碼50518「薯餅買一送一」特價40元

◾️優惠代碼50519「4塊上校雞塊買一送一」特價49元

◾️優惠代碼50520「黃金超蝦塊買一送一」特價59元

◾️優惠代碼50446「雙色轉轉QQ球買一送一」特價59元

◾️優惠代碼50521「百事可樂（中）買一送一」特價38元

下殺58折！

◾️優惠代碼50524「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價94元

◾️優惠代碼50526「原味蛋撻 x 2」特價66元

◾️優惠代碼50525「青花椒香麻脆雞 x 2」特價103元

◾️優惠代碼50527「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋百事可樂（中）x 2＋南洋酸甜醬（大）」特價299元

PK APP獨家優惠！

◾️6月5日、6月12日、6月17日、6月18日、6月26日，指定日期限量開搶，最低6元原味蛋撻、18元咔啦脆雞及18元咔啦雞腿堡（優惠數量有限）

◾️5月26日至6月1日，「原味蛋撻買6送6」特價294元

◾️618活動期間，消費滿79元「免費送蛋撻」每名會員限兌換一次

▲肯德基618購物節不只買一送一，PK APP蛋撻買6送6，還有6元蛋撻、18元炸雞隨饗券開搶。（圖／肯德基提供）
▲肯德基618購物節不只買一送一，PK APP蛋撻買6送6，還有6元蛋撻、18元炸雞隨饗券開搶。（圖／肯德基提供）
德克士：買一送一！9塊炸雞桶388元　報稅季優惠吃到月底

德克士表示，即日起至5月31日，全台門市（部分門市依現場供應為準），開吃報稅季「雞省進行式」5折優惠：

◾️4塊德克士雞塊「買一送一」特價59元（原價118元）

◾️「9塊綜合咔滋炸雞桶」特價388元（原價567元）：咔滋脆皮炸雞3塊＋咔滋香辣雞翅3對＋辣咔滋啃骨雞3份

◾️「咔滋脆皮炸雞餐＋送起司蔬菜牛肉堡」特價199元（原價278元）：咔滋脆皮炸雞2塊＋中咔滋薯霸＋38元飲品、送起司蔬菜牛肉堡

◾️「暖心同聚分享餐」特價539元（原價666元）：脆皮炸雞5塊＋BBQ烤翅2對＋大咔滋薯霸＋鮮萃檸檬綠／紅茶2杯

◾️「暢銷點心組」特價239元（原價314元／套餐加價購199元）：紫金QQ球2份＋咔滋洋蔥圈＋BBQ烤翅2對＋酥炸杏鮑菇


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...