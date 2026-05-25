我是廣告 請繼續往下閱讀

肯德基：買一送一！蛋撻買6送6、炸雞18元 618年中慶優惠券一次看

買一送一！

下殺58折！

PK APP獨家優惠！

▲肯德基618購物節不只買一送一，PK APP蛋撻買6送6，還有6元蛋撻、18元炸雞隨饗券開搶。（圖／肯德基提供）

德克士：買一送一！9塊炸雞桶388元 報稅季優惠吃到月底

◾️

◾️

肯德基表示，618年中購物節優惠搶先於5月26日開跑！「買一送一」多達6組優惠碼大放送，結合PK APP獨家首度推出「原味蛋撻買6送6」，指定日期開搶6元蛋撻、18元炸雞與咔啦雞腿堡隨饗券，優惠菜單一次整理。報稅季德克士表示，「雞省進行式」5折優惠吃到月底。迎戰2026年中最強購物節，肯德基表示，最大檔期「618年中慶」優惠重磅登場，全台門市肯德基5月26日至6月2日：◾️優惠代碼50517「香酥脆薯（小）買一送一」特價41元◾️優惠代碼50518「薯餅買一送一」特價40元◾️優惠代碼50519「4塊上校雞塊買一送一」特價49元◾️優惠代碼50520「黃金超蝦塊買一送一」特價59元◾️優惠代碼50446「雙色轉轉QQ球買一送一」特價59元◾️優惠代碼50521「百事可樂（中）買一送一」特價38元◾️優惠代碼50524「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價94元◾️優惠代碼50526「原味蛋撻 x 2」特價66元◾️優惠代碼50525「青花椒香麻脆雞 x 2」特價103元◾️優惠代碼50527「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋百事可樂（中）x 2＋南洋酸甜醬（大）」特價299元◾️6月5日、6月12日、6月17日、6月18日、6月26日，指定日期限量開搶，最低6元原味蛋撻、18元咔啦脆雞及18元咔啦雞腿堡（優惠數量有限）◾️5月26日至6月1日，「原味蛋撻買6送6」特價294元◾️618活動期間，消費滿79元「免費送蛋撻」每名會員限兌換一次德克士表示，即日起至5月31日，全台門市（部分門市依現場供應為準），開吃報稅季「雞省進行式」5折優惠：4塊德克士雞塊「買一送一」特價59元（原價118元）「9塊綜合咔滋炸雞桶」特價388元（原價567元）：咔滋脆皮炸雞3塊＋咔滋香辣雞翅3對＋辣咔滋啃骨雞3份◾️「咔滋脆皮炸雞餐＋送起司蔬菜牛肉堡」特價199元（原價278元）：咔滋脆皮炸雞2塊＋中咔滋薯霸＋38元飲品、送起司蔬菜牛肉堡◾️「暖心同聚分享餐」特價539元（原價666元）：脆皮炸雞5塊＋BBQ烤翅2對＋大咔滋薯霸＋鮮萃檸檬綠／紅茶2杯◾️「暢銷點心組」特價239元（原價314元／套餐加價購199元）：紫金QQ球2份＋咔滋洋蔥圈＋BBQ烤翅2對＋酥炸杏鮑菇