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▲張豆豆（如圖）看著孫楊東摸西摸、悠閒吃香蕉，忍不住出聲催促「老公快點！」（圖／芒果TV熱播綜藝 YT）

中國奧運游泳冠軍孫楊與老婆張豆豆近日登上陸綜《妻子的浪漫旅行2026》，最新一集中夫妻倆爆發衝突，孫楊因遭老婆催促而不爽，要對方道歉，張豆豆則問「我為何要道歉？」當場被逼哭。影片曝光後，網友們批評孫楊的行為根本「大男人主義」，留言替張豆豆抱不平：「好心疼豆豆」、「孫楊知道在錄節目都不知道收斂點脾氣，可想而知平時豆豆要有多少次委屈啊」、「這男人真的不能要啊。」《妻子的浪漫旅行2026》最新一集中，一行人要參加冰浮活動，節目組事前設定10點出發，請大家提前15分鐘下樓集合，並提醒大家別遲到。當天一早，張豆豆看著孫楊東摸西摸、悠閒吃香蕉，忍不住出聲催促「老公快點！」不斷在旁提醒他注意時間。在老婆三催四請之下，孫楊好不容易出門，卻發現自己耳機沒拿，於是又折返回房間，讓張豆豆看似無奈，直呼「所有人都在等我們。」由於其他人都在餐廳吃早餐，孫楊9點47分上車後，認為自己是第一個上車，開始對老婆發脾氣，「你不應該跟我道歉嗎？我第一個到的。」對此張豆豆回說：「那是因為所有人都在餐廳等我們，你是最後一個到的。」夫妻倆各說各話，場面一度緊張，張豆豆之後獨自坐在孫楊的前面，靠著車窗委屈落淚。孫楊察覺不對勁後，雖試圖安撫張豆豆，但影片曝光仍引來許多網友批評他根本是大男人主義，表示：「孫楊巨嬰一個」、「不知要守時？常讓人急、要人提醒、該生氣的是豆豆」、「從孫楊身上看到所有媽寶的特質，豆豆真的很辛苦」、「救命啊～～那個男人不能要啊」、「所有觀眾都和豆豆一起哭了，太委屈。」