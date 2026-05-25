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林佳龍警告：勿陷入中共統戰陷阱

國民黨主席鄭麗文預計6月1日出訪美國，將走訪美國東、西岸重要城市，訪問主軸擬聚焦「台海和平常態化」。鄭麗文強調，從美國總統川普到北京與中國國家主席習近平舉行「川習會」，就可看出沒有人想要戰爭，大家都要和平。外交部長林佳龍今（25）日警告，所謂「台海和平要常態化」，應該是要破壞和平、改變現狀、不惜武力或脅迫，來創造所謂新常態的，所以希望大家能夠對外能夠團結，不要陷入中共對台「統戰」以及文攻武嚇的陷阱。立院外交及國防委員會邀請外交部長林佳龍、國家安全局長蔡明彥報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」，並備詢。針對鄭麗文主席6月出訪美國，林佳龍表示，希望鄭麗文出訪美國能夠表達，政府的一個政策，因為外交是不分黨派的，外交也必須代表國家利益，他們也聽到說鄭麗文的出訪會去探討這個「台海和平常態化」，他要在這裡特別強調「和平要靠實力」。林佳龍說，面對中國對台灣的步步進逼的威脅，特別是訴諸武力和脅迫的方式，在破壞台海的和平跟穩定，台灣人民跟政府都有堅定的決心，要保衛國家，台灣跟美國也有包括《台灣關係法》為基礎的制度性的關係，政府也會強化台美關係。林佳龍表示，所謂「台海和平要常態化」，應該是要了解破壞和平、改變現狀、不惜武力或脅迫，來創造所謂新常態的正是中國。所以希望大家對外能夠團結，不要陷入中共對台「統戰」，以及文攻武嚇的陷阱。