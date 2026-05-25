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美國總統川普於美東時間20日鬆口，稱願與總統賴清德對話，但未透露時間點。外界關注川賴何時通話，行政院長卓榮泰則笑稱「請總統府秘書長潘孟安日夜守著電話」；台中市長盧秀燕今呼籲賴政府化被動為主動，應該主動聯絡美方，不要被動等消息。川普上週會晤中國國家主席習近平，他在川習會後表示，很快會就美國新一批對台軍售做出決定，還說將和賴總統談話，引起外界高度關注。美國國務卿盧比歐22日受訪時則說「目前沒有任何消息可說明」。台中市長盧秀燕今（25）日出席市議會總質詢前受訪，她表示美國關係對台灣非常重要，自己上星期就建議過，賴政府應該主動聯絡美方，不要被動地等消息，應該化被動為主動，了解國家現在面臨什麼樣的狀況。總統賴清德稍早回應媒體提問時，表示若有機會與川普對話，會強調國防力量的提升、對美軍事採購，是維護台灣安全、台海和平穩定的必要手段，「我們希望這項軍購能夠持續進行」。行政院長卓榮泰針對川賴通話議題也表示，我方跟美國各層級透過美國在台協會（AIT）處長谷立言的聯繫，都非常順暢。他並笑稱「如果說一通電話，那就請潘孟安趕快守著電話、守著總統府的電話、日夜守著電話」。