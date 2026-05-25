房屋稅每年5月開徵，繳款期限將在6月1日截止。台南去年因為丹娜絲颱風來襲，導致不少房屋毀損，房屋稅還是要繳納嗎？台南市政府財政稅務局曾提醒，如果因為風災，導致房屋受損面積達3成以上，就能申請房屋稅減免，毀損5成以上可免除房屋稅。財政部指出，除了災損房屋之外，具有公益性質、歷史建築、部分農業及工業用途建築等，也能申請房屋稅減免。財政部提醒，房屋稅減免多採「主動申請制」，如果沒有在每年3月22日前申請，必須等到下一期才能享有減免。
可減免房屋稅房屋類型
房屋已拆除：房屋如果因為火災、坍塌或拆除，成為無法居住的房屋，就能申請停止課徵房屋稅。
災損房屋：如果遇到重大災害，像是地震、颱風、海砂屋等，導致房屋毀損，也能申請減免房屋稅，毀損面積達整棟5成以上者，可免徵房屋稅，毀損面積介於3成至5成間，可減半徵收。台南市政府指出，可拍照存證、檢附文件，到財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申辦。
具有公益、宗教、文化性質房屋：像是宗祠、寺廟、教堂等宗教用途房屋，符合財團法人或寺廟登記，加上房屋為其所有，可免徵房屋稅；慈善救濟事業、公益社團辦公用房屋、私立圖書館美術館等文化設施，也有機會免徵房屋稅。
歷史建築：經主管機關認定為古蹟、歷史建築、紀念建築的房屋，也能免徵房屋稅。如果屬於聚落建築群、文化景觀或史蹟，也能依地方政府規定，在一定範圍內減徵。
部分農業及工業用途建築：像是合法登記工廠，房屋供直接生產、倉儲或研究用途，可按營業用稅額減半徵收。農業使用的農產品培育溫室、農機具倉庫、畜舍等，也能免徵房屋稅。
申請房屋稅減免注意事項
申請期限：每年房屋稅開徵40日（3月22日）前完成申請，如果逾期申請，下一期才能適用減免。
申請方式：檢附相關證明文件，填寫申報書，向當地主管稽徵機關申報，或到財政部稅務線上申辦網站申請。
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房屋已拆除：房屋如果因為火災、坍塌或拆除，成為無法居住的房屋，就能申請停止課徵房屋稅。
災損房屋：如果遇到重大災害，像是地震、颱風、海砂屋等，導致房屋毀損，也能申請減免房屋稅，毀損面積達整棟5成以上者，可免徵房屋稅，毀損面積介於3成至5成間，可減半徵收。台南市政府指出，可拍照存證、檢附文件，到財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申辦。
歷史建築：經主管機關認定為古蹟、歷史建築、紀念建築的房屋，也能免徵房屋稅。如果屬於聚落建築群、文化景觀或史蹟，也能依地方政府規定，在一定範圍內減徵。
部分農業及工業用途建築：像是合法登記工廠，房屋供直接生產、倉儲或研究用途，可按營業用稅額減半徵收。農業使用的農產品培育溫室、農機具倉庫、畜舍等，也能免徵房屋稅。
申請期限：每年房屋稅開徵40日（3月22日）前完成申請，如果逾期申請，下一期才能適用減免。
申請方式：檢附相關證明文件，填寫申報書，向當地主管稽徵機關申報，或到財政部稅務線上申辦網站申請。