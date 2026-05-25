社區洗水塔不用錢！台北市建管處推出「115年度公寓大廈共用部分維護修繕費用補助執行計畫」，只要是在民國92年以前取得使用執照的台北市建築物，就能由管委會申請維護修繕補助，包括洗水塔、建置消防設備、防火門、防墜設施、緊急照明等，如果是首次成立管委會的公寓大廈，最高可申請138萬元補助，第一階段申請日期從6月1日起到6月30日為止。
申請條件
民國92年12月31日前，取得使用執照的台北市建築物。申請的社區需要依《公寓大廈管理條例》成立管理委員會，或是推選管理負責人，並且向都發局完成報備。
補助項目及額度
本次補助範圍包括公寓大廈的公共消防、環境衛生、通道溝渠，以及其他公共安全設施等4大類。
公共消防：包含設置消防設備、升降設備、防火門、緊急供電與避雷設備等修繕，依項目不同，可獲得30%到80％補助。
環境衛生：有合法建築執照的水塔、蓄水池清洗及維護修繕，也在補助之中，可補助50％，每座最高上限1萬元。
通道溝渠：法定空地地坪修繕最高可獲100%全額補助，依照戶數上限為30萬至60萬元，共用走廊、樓梯間地坪及1樓共用排水溝等也有50%補助。
其他公共安全設施：頂樓及樓梯間的防墜設施、安全門監視器、緊急照明、開放空間照明、兒童遊憩設施等，跟公共安全有關的設備，都有提供50％補助。
申請方式
申請採用「先修繕，後領款」方式，符合資格的社區，只要在2025年11月1日起完成維護修繕項目，就能填寫申請表，備妥相關文件、施工前後照片，再向台北市建管處提出審查申請。
總補助額度及申請時間
2026年的總補助預算為900萬元，首次成立管委會的公寓大廈，最高可申請138萬元補助，已經有成立管委會的公寓大廈則有最高80萬元補助上限，第一階段受理時間為6月1日到6月30日，僅開放給「首次成立管理組織」，且為「6樓以上」的公寓大廈申請。若900萬元沒有申請完畢，剩下的經費將開放第二階段申請，第二階段受理時間為9月1日到9月30日。核撥順序以建管處收文日為準，如果剩餘經費不足給同日申請的案件，會以公開抽籤方式決定補助者。
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民國92年12月31日前，取得使用執照的台北市建築物。申請的社區需要依《公寓大廈管理條例》成立管理委員會，或是推選管理負責人，並且向都發局完成報備。
本次補助範圍包括公寓大廈的公共消防、環境衛生、通道溝渠，以及其他公共安全設施等4大類。
公共消防：包含設置消防設備、升降設備、防火門、緊急供電與避雷設備等修繕，依項目不同，可獲得30%到80％補助。
環境衛生：有合法建築執照的水塔、蓄水池清洗及維護修繕，也在補助之中，可補助50％，每座最高上限1萬元。
其他公共安全設施：頂樓及樓梯間的防墜設施、安全門監視器、緊急照明、開放空間照明、兒童遊憩設施等，跟公共安全有關的設備，都有提供50％補助。
申請方式
申請採用「先修繕，後領款」方式，符合資格的社區，只要在2025年11月1日起完成維護修繕項目，就能填寫申請表，備妥相關文件、施工前後照片，再向台北市建管處提出審查申請。
總補助額度及申請時間
2026年的總補助預算為900萬元，首次成立管委會的公寓大廈，最高可申請138萬元補助，已經有成立管委會的公寓大廈則有最高80萬元補助上限，第一階段受理時間為6月1日到6月30日，僅開放給「首次成立管理組織」，且為「6樓以上」的公寓大廈申請。若900萬元沒有申請完畢，剩下的經費將開放第二階段申請，第二階段受理時間為9月1日到9月30日。核撥順序以建管處收文日為準，如果剩餘經費不足給同日申請的案件，會以公開抽籤方式決定補助者。