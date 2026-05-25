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育兒家庭房貸利率有望降低 專家：多原因釀生育率低

▲財政部長莊翠雲表示，將育兒家庭降低房貸利率議題納入「新青安2.0」考量。（資料照／記者陳明中攝）

頭期款難湊足！買房優惠政策吃不到

新青安政策將在7月31日到期，外界都相當關心接替的「新青安2.0」政策，會有什麼新措施。財政部長莊翠雲今（25）日到立法院接受質詢時表示，財政部有考慮育兒家庭未來可享有房貸利率優惠，以降低育兒家庭買房負擔，新青安2.0相關措施預計在6月底左右推出。中信房屋研展室副理莊思敏表示，降低育兒家庭新青安利率，確實能提升年輕家庭購屋意願，但影響生育率的關鍵，仍在長期生活負擔、薪資動能、育兒資源等。財政部長莊翠雲今（25）日到立法院接受質詢，立委李坤城指出，新青安將在7月31日到期，目前研擬的新青安2.0，是否能給育兒家庭利率優惠。莊翠雲表示，財政部也許會考慮立委建議的方向，在利率方面，或是以其他方式做一些寬緩。另外，立委林楚茵提及，育兒家庭換屋貸款能否也有更優惠利率？莊翠雲表示，財政部會針對人口政策，提出一個全面性的戰略方向，其中就包含育兒家庭居住減壓政策，相關方案應該會在6月底推出。中信房屋研展室副理莊思敏指出，育兒家庭若可調降新青安利率，確實有助於減輕每月房貸支出壓力，在一定程度上提升年輕家庭的購屋意願。但她也強調，影響生育率的關鍵仍在於長期生活負擔、薪資成長動能、育兒資源以及育兒環境的友善程度等眾多因素，單靠貸款利息補貼，較難成為決定年輕人是否生育的關鍵誘因。莊思敏進一步指出，若相關措施上路，實際受惠多以原本就已有明確生育規劃、且具備一定財務條件的家庭為主；反觀對於真正因高房價而對生育卻步、甚至連購屋頭期款都難以籌措的小資族群而言，即使利率下修，仍可能陷入「看得到但吃不到」的落差，因此，整體政策效益仍需審慎評估與觀察。至於新青安2.0對房市的影響，莊思敏表示，若持續優化首購族貸款條件並維持利率優惠，短期內的確有助於支撐市場交易量，特別是在低總價的剛需型產品上，挹注效果會更為明顯。然而，現階段房市之所以進入盤整格局，主要是受到房市信用管制和銀行房貸限額影響，市場觀望氣氛較重，買方態度趨於保守，導致交易動能明顯降溫。在此背景下，新青安2.0雖具備政策利多的支撐效果，但實際拉抬力道恐怕仍相對有限。