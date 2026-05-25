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中國綜藝節目明星夫妻真人秀《妻子的浪漫旅行2026》最新一期前往北極圈莫爾曼斯克追極光，奧運游泳冠軍孫楊最後在節目中解鎖私密心事，首度在鏡頭前坦承自己私底下其實是個「愛耍寶寶脾氣」的男人，極度渴望老婆的肯定與安撫。在一旁看透一切的伊能靜，則忍不住在平安福宴上對著這對小倆口吐出大實話，一針見血的點評笑翻全場，「你們兩個就是相愛相殺，非得要搞點事。」孫楊在節目回憶起和老婆張豆豆決定登記結婚的那一天。他自爆當時兩人都坐在櫃檯前準備蓋章了，張豆豆還一連忐忑地問了他好幾遍：「老公你想好了嗎？簽下去就沒有回頭路了喔。」孫楊表示，老婆當時的糾結與忐忑，其實是來自於對自己的不自信，總覺得孫楊太過優秀。但孫楊當下毫不猶豫地簽字，用行動給了老婆最肯定的答案。他更在鏡頭前大方自剖：「我們家庭的組成，性格都是固定好的。就像我可能在生活裡，很常耍耍這種『寶寶脾氣』啊，或者跟她相處時，我會渴望、需要一些老婆的安撫。但其實，這也是另外一種愛的體現。」雖然孫楊私底下其實很常耍這種寶寶脾氣，極度渴望老婆的安撫。但是他也不吝惜對張豆豆表白，在鏡頭前他再度給老婆肯定的答案：「我認為我最大的幸福，就是我擁有了我太太。包括我們有了下一代以後，所有、所有的一切，都是根基於張豆豆，才有後來的二、三、四、五、六。」張豆豆聽了心滿意足表示：「老公，你這領悟太深了！」孫楊隨後討親，張豆豆有點不太好意思在眾人前親吻：「錄極光那集已經親過了！」看著孫楊與張豆豆這對新婚夫妻在旅途中一下鬧彆扭、一下又向對方告白的日常，伊能靜在餐桌上對著兩人吐出大實話：「你們兩個吧，就叫做『相愛相殺』！簡直就像小說裡寫的主角，明明彼此很相愛，卻非要搞點事情出來。」伊能靜的老公秦昊在一旁表示：「愛對方和愛自己是兩回事。你可以堅持你自己對愛的理解，但是『愛對方』，你一定要以『對方需要的方式』去愛。如果能很簡單地讓對方得到快樂，那你給他就好了，幹嘛非要過一道坎呢？」