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▲孫楊（如圖）對於伊能靜叫他好好珍惜老婆張豆豆的話，感到非常不解。（圖／翻攝自YouTube@MangoTVSuperVariety）

中國綜藝節目《妻子的浪漫旅行2026》在近日開播，伊能靜與老公秦昊也攜手登上節目，多個高情商的言行都引發網友稱讚。在第7集中，夫妻團挑戰完冰浮後，坐車返回民宿的途中，伊能靜突然開始誇張豆豆剛剛的姿勢帶得很好，大讚她人美又很幽默，要孫楊好好珍惜，不料他卻直接反懟一句：「姐，不是應該彼此珍惜嗎？」還稱自己已經非常疼老婆，讓全場都無語。在第7集中，夫妻團結束冰浮後坐車返回民宿，伊能靜突然開始誇張豆豆剛剛帶得姿勢很好，認為對方是冷面笑將，「坐在那很溫柔，感覺是那種萬人迷，男人會迷倒，然後突然就來一個特別搞笑的話。」張豆豆也透露很多人說她講話幽默，但自己卻不認為，伊能靜則稱讚她有反差萌，「孫楊你好好珍惜。」不料這句話卻讓孫楊感到非常不解，認為應該是彼此珍惜，伊能靜回：「老公疼老婆天經地義的，男的不跟女的爭。」但孫楊則表示：「說實話在對她好、疼她上面，我真的是毫無保留。」伊能靜直言：「有時候對她好、疼她，可能給她一點空間，也是一種很重要的疼。」然而，孫楊卻繼續說：「其實對於我們都在修煉…」不過伊能靜似乎不想再繼續這個話題，直接唱起林俊傑的〈修煉愛情〉：「修煉愛情的悲歡～」還想讓孫丞瀟接著唱，沒想到孫楊還是將話題拉回來，「其實對於我們這個年紀來說，我自己個人感覺每天都在修煉，沒有像妳跟昊哥經歷過那麼多。」伊能靜表示：「當然別人說的不一定是對的，但能夠接納一些不一樣的想法也挺勇敢的。」孫楊答應，才結束了這個話題。孫楊與張豆豆是游泳、藝術體操雙奧運冠軍夫妻，兩人低調隱婚3年，育有一名女兒，這次是首次在節目中公開家庭生活。孫楊雖然有時候對老婆要求多、較依賴對方，但被稱為聽話型選手，張豆豆則主導生活細節，節目中可看見強強聯合的運動家庭日常。