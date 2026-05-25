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73歲男星張菲淡出螢光幕多年，主持人邱沁宜昨（24）日深夜於高爾夫球練習場巧遇他，意外曝光張菲的退休近況。邱沁宜爆料，張菲一本正經地跟她說，自己每天起床都很痛苦，隨後才揭曉反轉真相，原來他是痛苦在不知道今天要開飛機還開船，或是打網球還是高爾夫球。張菲的幽默發言讓邱沁宜笑翻，可見這位「綜藝天王」寶刀未老。邱沁宜昨晚發文透露，自己在高爾夫球場遇到張菲，張菲一看到她就主動叫出她的名字，原來是因為兩人多年前曾有一檔節目差點合作主持，雖然當時因緣際會未能成局，但隔了這麼多年，張菲依然清楚記得這段往事，也記得她是誰。張菲還很有風度地誇讚邱沁宜，說他跟小哥費玉清都是邱沁宜節目的忠實觀眾，「很可惜當年沒有一起主持。」這種前輩主動放低姿態誇獎後輩的暖心舉動，讓邱沁宜很感動：「不得不說，大哥就是會說話提攜與客氣，聽在耳裡真的很溫暖，這就是前輩的風範。」邱沁宜說自己也順勢問了張菲的退休生活如何，沒想到張菲一本正經地回答「很痛苦啊！」讓她嚇一跳，擔心張菲是不是出了什麼事？結果張菲下秒幽默接話，「每天早上起床最痛苦，因為都要痛苦地選擇今天到底要開飛機、開船、打網球、高爾夫…真的很煩惱啦！」這個神反轉讓邱沁宜笑翻，直呼：「真的不愧是菲哥。原來有一種退休後的痛苦，叫做：每天都不知道該玩哪一個。」邱沁宜也大讚張菲整個人狀態非常好，身材沒走鐘，說話也依然風趣，是最棒退休人士範例。粉絲看了兩人的合照也紛紛留言回應，「難以想像的財富自由，而且他跟費玉清共同幫姊姊還了鉅額債務」、「最近還是會滑到以前的《龍兄虎弟》，那時候的節目就是好看，幽默又風趣」、「菲哥的幽默真是讓人如沐春風」、「很開心知道他健康又懂安排生活」、「菲哥是不會忘記美女的」、「當菲哥的朋友一定很有趣」。