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川賴將通話？林佳龍：已確認美對台政策沒改變

川普再轟台灣偷晶片 林佳龍：台灣在供應鏈扮演不可或缺角色

美國總統川普日前表示，將與台灣總統賴清德進行通話，還強調「我會和所有人對話，我們會著手處理台灣問題」，引發國際高度關注。針對川賴通話，外交部長林佳龍今（25）日表示，台灣跟美國都有制度性的溝通管道，川習會之後，我方也有從美國政府方面聽取簡報，也一再的確認美國對台的政策沒有改變。立院外交及國防委員會邀請外交部長林佳龍、國家安全局長蔡明彥報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」，並備詢。林佳龍並於會前受訪。針對川賴通話最新的進度，林佳龍表示，台灣跟美國都有制度性的溝通管道，在這次川習會之後，他們也有從美國政府方面聽取簡報，也一再的確認美國對台的政策沒有改變。另外就是希望維持台海的和平跟穩定。特別是破壞台海穩定來自於中國的武力的威脅跟這個方面，美台的立場是一致的。他們也確認在未來在對台的軍售上面，仍然會秉持《台灣關係法》的規定，去強化台灣防衛的能力。林佳龍強調，《台灣關係法》的基礎是和平解決爭端，中國已經單方面的破壞這個《台灣關係法》的基礎，所以現在問題的重點是怎麼樣能夠阻止中國方面不斷的破壞現狀、挑戰台海的和平跟穩定。在這一點立場上，台灣跟美國立場是一致的，也要共同來管理中共可能的任何的脅迫。針對川普再度抨擊台灣偷走美國晶片，林佳龍表示，因為其實全世界都知道，台灣能夠發展出半導體，在供應鏈裡面扮演不可或缺的角色。而且現在 AI 的時代，確實台灣是在美國所謂的「共生夥伴」最佳的一個合作的對象，所以這是全球性的供應鏈，台灣是靠自己的努力，能夠有立足之地，也相信在全球化的時代，面對非紅供應鏈的挑戰跟威脅，民主國家、理念相近的陣營也應該在半導體的供應鏈上，形成更大的韌性，能夠確保未來這個新興科技跟國家安全的保障。針對第二批軍購進度，林佳龍表示，誠如美方所提，美國在川普政府對台的軍售，事實上是最高的。不管是第一任是歷史上最高，或他第二任也、單單第一次的軍售就已經超過了過去拜登政府的4年。現在第二批的軍售，就是依法律程序在進行中，這也涉及到不只是美國總統，還包括國會跟美國政府的一個運作。林佳龍說，相信美國的政策、這個台灣政策也好，印太戰略也好，都是要確保這個台海的和平跟穩定，我方也會做好應有的責任分擔，跟美國還有友盟，包括第一島鏈的國家，共同來嚇阻中共的這個威權的擴張。如果嚇阻不成，也要有實力來確保和平。