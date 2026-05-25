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輝達執行長黃仁勳在23日旋風抵台！他也親自透露在台行程滿滿，外界關注黃仁勳是否會參加輝達台灣總部動土典禮，輝達今（25）日上午正式發出通知，為慶祝台灣NVIDIA Constellation（星群）專案正式啟動，將於週三（27日）上午在北投士林科技園區T17、T18預定地舉辦NVIDIA台灣員工大會，執行長黃仁勳將親自出席，而這將是輝達在台灣的全新里程碑會。輝達台灣總部位於北投士林科技園區T17、T18預定地，本週三將在此地舉辦NVIDIA台灣員工大會，屆時黃仁勳將親自主持。黃仁勳在週六下午抵台，抵台後先發給現場民眾養樂多當見面禮，並且熱情地替現場民眾簽名，展現親民態度。這次訪台首個行程是前往南港瓶蓋工廠參與Meet-a-Claw開發者大會並進行演說。週日白天罕見完全沒有離開所居住的文華東方酒店，一直到傍晚17時30分才首度離開飯店，前往台積電創辦人張忠謀家餐敘，將近21時，才從張忠謀家離開，隨後現身台北饒河夜市，引發民眾關注。黃仁勳接下來這幾天的行程，據傳預計今日與廣達董事長林百里餐敘，明日和台積電董事長魏哲家餐敘，27日在輝達台灣總部舉辦員工大會，28日主持與台灣AI供應鏈大老的「兆元宴」。