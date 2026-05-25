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立委直言：應提早預告讓民眾提前因應

立委現身說法：延後70分鐘、改坐慢車趕來台北開會

台灣高鐵今（25）日上午嚴重延誤，除影響大量通勤族，許多立委、部長也因此行程延誤，導致立法院早上無法準時開議。國民黨立委黃健豪認為，高鐵公司掌握所有旅客資料，應該提前通知，且目前仍無法透過手機退票，平均每人還要花7至8分鐘排隊，高鐵應變能力應再加強。高鐵今上午因苗栗路段號誌訊號異，自上午8時起調整列車運行模式，取消原訂班表列車，改採每小時固定班次的全車自由座列車營運，影響大量通勤族，包括立法院交通委員會今原定上午9時開議，然而交通部長陳世凱、交通委員會召委林俊憲及多名立委因高鐵延誤而未到場，導致開議時間預計延後75分鐘至10點15分。黃健豪認為，高鐵這次延誤，不少民眾都沒有收到通知，而高鐵公司既然掌握所有旅客資料，應該提前通知。此外，目前仍無法透過手機退票，平均每人還要花7至8分鐘排隊，高鐵應變能力應再加強。國民黨立委洪孟楷也說，高鐵今天嚴重延誤算是少見狀況，目前列車可能無法停下來搶修，也有可能今天整天都無法恢復正常對號車次，高鐵對於中午、下午及晚間乘客都應適時預告，讓民眾提前因應。民進黨立委李昆澤則表示，高鐵平均每日搭乘24萬人次，重要假日甚至衝破30萬人次，今天不只是交委會開會延誤，民眾工作、生活及上課也有重大衝擊。高鐵2024年行車異常有25件，去年更有43件，今年以來也發生多次延誤，應儘早改善。民進黨立委林俊憲則現身說法，6：38分上車，9點多才到台北，比原本預定到台北的時間晚了70分鐘，號誌系統對行車安全相當重要，這次不知道會要修到什麼時候，好像是要到晚上，可能會讓人民怨聲載道。民進黨立委何欣純表示，從台中上來花了97分鐘，希望高鐵早日解決問題，平安、準時到最重要。國民黨立委魯明哲則說，他最後改坐比較慢的機捷，從桃園趕來立法院。