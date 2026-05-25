菲律賓東方海面有熱帶系統發展，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五（5月28日至5月29日）增強為今年第6號颱風「薔蜜」，預估路徑朝西北移動至琉球東南方後北轉遠離。少數模式顯示可能沿台灣東部外海北上，「太平洋高壓」強弱與位置變化將是關鍵。
颱風「薔蜜」將生成 路徑往西北再大轉彎
賈新興指出，在周二、周三（5月26日至5月27日），菲律賓東方海面將有「熱帶性低氣壓」發展機率，最快周四、周五就有機會增強為今年第6號颱風「薔蜜」，路徑目前預估會往西北移動，來到琉球群島東南方後，轉向往東北遠離。
颱風路徑不確定性大 恐沿著台灣東部北上
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則說明，熱帶擾動99W成形後，未來幾天將持續發展，各模式趨勢來看，本周後期有相當高機率，進一步增強為颱風，從最新的模式預報顯示，颱風較高機率通過日本琉球南方海域後，逐漸轉向東北方向移動。
不過，少數系集路徑「沿著台灣東部外海北上」，代表後續走向還沒有完全底定；屆時「太平洋高氣壓」強弱與位置變化，將是左右颱風未來路徑的重要關鍵。如果高壓偏強，颱風可能更偏西移動，若高壓較早減弱，則會更容易提早北轉。
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賈新興指出，在周二、周三（5月26日至5月27日），菲律賓東方海面將有「熱帶性低氣壓」發展機率，最快周四、周五就有機會增強為今年第6號颱風「薔蜜」，路徑目前預估會往西北移動，來到琉球群島東南方後，轉向往東北遠離。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則說明，熱帶擾動99W成形後，未來幾天將持續發展，各模式趨勢來看，本周後期有相當高機率，進一步增強為颱風，從最新的模式預報顯示，颱風較高機率通過日本琉球南方海域後，逐漸轉向東北方向移動。
不過，少數系集路徑「沿著台灣東部外海北上」，代表後續走向還沒有完全底定；屆時「太平洋高氣壓」強弱與位置變化，將是左右颱風未來路徑的重要關鍵。如果高壓偏強，颱風可能更偏西移動，若高壓較早減弱，則會更容易提早北轉。